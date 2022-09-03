Selin vurduğu Pakistan'da yardım gönüllüleri anlatıyor: 'Sulardan ceset topladım'

3 Eylül 2022, 10:26 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Swaminathan Natarajan ve Ahmen Khawaja | BBC Dünya Servisi

Kaynak, Muhammad Awais Tariq Fotoğraf altı yazısı, İnsanlar yardım gelmemesine öfkeyle tepki gösteriyor

Yakın tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan'a uluslararası yardım ulaşmaya başladı ama evinden, yerinden olan milyonlarca insan hala en temel ihtiyaçlarına ulaşamıyor.

P﻿akistan Dışişleri Bakanı Hina Rabbani Khar durumu "Kıyamet krizi" diye tanımladı.

K﻿har "Yoksulun da en yoksulu olan, karbon ayak izi sıfır olanlar bu iklim krizinin bedelini ödüyor" dedi.

P﻿akistan'ın üçte biri sular altında. Seller nedeniyle şu ana kadar bini aşkın kişinin öldüğü tespit edildi ve yetkililer sellerin yol açtığı zararın muhtemelen 10 milyar doları bulacağını söylüyor.

B﻿BC sellerde her şeyini yitirenler ve onlara yardım ulaştırmaya çalışanlarla konuştu.

Kaynak, Muhammad Awais Tariq Fotoğraf altı yazısı, S﻿el sularını iplere tutunarak aşmaya ve yükseklerdeki büyük kent ve kasabalara ulaşmaya çalışan felaketzedeler

'﻿Sulardan ceset topladım'

Muhammad Awais Tariq 20 yaşında bir tıp öğrencisi ve İslamabad'ın 490 kilometre güney batısındaki Taunsa Şerif kentinde yaşıyor.

Sellerden ciddi şekilde etkilenen bu bölgenin önemli bir kısmı sular altında.

Gönüllü olarak kurtarma ekiplerine katılan Tariq, bölgede çok ölen olduğunu, sulardan 15'den fazla ceset çıkardıklarını söylüyor.

A﻿ma mezarlıklar da sular altında kalmış.

Kaynak, Muhammad Awais Tariq Fotoğraf altı yazısı, T﻿arık selzedelerin bir kısmının hiç yardım görmedikleri için çok yalnız bırakılmış hissettiklerini söylüyor

T﻿ariq "Mezarlıkta hiç kuru yer kalmamıştı. Onun için ölüleri evlerine gömmeye karar verdik.

B﻿oğularak ölenlerin tümünün bedenlerine ulaşılamamış.

"﻿Kasabamıza yakın bir köyde çamurların içinden beş yaşında bir çocuk çıkardık. Köylüler yalnızca bir kaç saat önce gelen ani bir selin her şeyi yıkıp götürdüğünü, çocuğun da babasıyla birlikte sular altında kaldığını söylediler" diyor.

Ç﻿ocuk kurtulmuş ve annesine teslim edilmiş ama onu kurtarmaya çabalayan babası ölmüş.

Kaynak, Muhammed Awais Tariq Fotoğraf altı yazısı, Muhammad Awais Tariq ekibiyle birlikte 15 ceset çıkardıklarını anlattı

A﻿ğustos'un 10'u ile 22'si arasında hiç durmadan yağan yağmurlar nihayet durmuş ve Tariq suların yavaş yavaş çekilmeye başladığını söylüyor.

F﻿akat tamamen su altında kalan bölgelerden canını kurtaranların daha az zarar gören büyük yerleşim yerlerine sığınması, şimdi o bölgelerde hayatı zorlaştıran sonuçlar yaratıyor.

T﻿ariq şu anda evinin, bölgedeki bir çok ev gibi diz boyu su içinde olduğunu, insanların bu koşullarda yaşamaya çalıştıklarını anlatıyor. Neyse ki yedi gün sonra mahalleye yeniden elektrik bağlanabilmiş.

E﻿vler taşan göl sularının altında kaldı

Kaynak, Peerzada Fotoğraf altı yazısı, P﻿eerzada 100'den fazla evin taşan buzul göllerinden gelen suyun altında kaldığını söylüyor

Dağlık Hayber Paktunkwa eyaletinin Yukarı Çitral bölgesinden 34 yaşındaki emlakçı Peerzada "En az altı köy çok kötü etkilendi. Birçok insan evlerini kaybetti. Yüzden fazla ev tamamen sular altında kaldı" diye özetliyor.

"﻿Şiddetli yağışlar ve bazı buzul göllerinin de taşmasıyla çok büyük bir sel felaketi yaşadık."

Peerzada'nın bildiği kadarıyla bulunduğu Buni kasabası ve çevresindeki köylerde ölen olmamış. Ama evsiz kalan yüzlerce kişi şu anda çadırlarda yaşıyor.

P﻿eerzada, çok sayıda evin çamurla dolduğunu, insanların ciddi bir su ve yardım malzemesi ihtiyacı içinde olduklarını anlatıyor:

"﻿İnsanların kazak, battaniye gibi şeylere ihtiyacı var hava çok soğuk oluyor. Eylül sonuna doğru seferin altına düşer buralarda. İnsanlar çadırda yaşayamazlar."

'B﻿iz etkilenmedik, yardıma gönüllü olduk'

Kaynak, Mubeen Ansar Fotoğraf altı yazısı, Pencap eyaletinin G﻿ucarat bölgesindeki Gumti köyünde halk felaketzedelere göndermek üzere her türlü ihtiyaç maddesi topluyor

Pencap eyaletinin Gucarat bölgesinden Mubeen Ansar selden etkilenmediklerini, elinden geldiğince yardım çalışmalarına katılmaya çalıştığını anlatıyor.

Köyü Gumti'de yaşayan 300 kişiden yardım toplamış.

"﻿Sosyal medya üzerinden köyümüzden olup da dışarıda çalışan insanlara yardım çağrısı yapıyoruz. Ayrıca camimizde de yardım malzemeleri toplanıyor" diyor.

A﻿nsar şu ana kadar bir kamyon dolusu giysi, battaniye ve bozulmayacak yiyecek bağışlandığını tahmin ediyor.

Ansar "﻿Ayrıca bebek maması ve kadın hijyen malzemeleri de toplamayı düşünüyoruz" diye ekliyor. Bunun dışında nakit olarak da 2.000 dolar toplamayı başarmışlar.