Erdoğan, NATO zirvesi öncesi konuştu: Türkiye'nin AB'de önünü açın, biz de İsveç'in önünü açalım

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10 Temmuz 2023, 05:15 +03 Güncelleme bir saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın başlayacak olan NATO Zirvesi için Litvanya’nın başkenti Vilnius'a gitti. Zirve öncesi bugün İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la görüşecek olan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, "Türkiye'yi Avrupa Birliği kapısında 50 yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Ama Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde (AB) önünü açın, biz de Finlandiya'da olduğu gibi İsveç'in (NATO üyeliğinin) önünü açalım" dedi.

Erdoğan, Kristersson'un yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le de görüşeceğini söyledi, "Verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Ukrayna başta olmak üzere ortakları desteklemek üzere Madrid Zirvesi'nde aldığımız kararları gözden geçireceğiz. NATO Ukrayna Konseyi'nin ilk toplantısını da tertipleyeceğiz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte işi yokuşa sürmelerine rağmen her zaman olduğu gibi ittifak dayanışmasıyla hareket ettik...Savunma harcamalarının artırılması konuşulurken kısıtlamaların da konuşulduğunu görüyoruz... Türkiye NATO harekatlarına en çok katkı veren ülke olarak üzerine düşeni yapıyor. Zirve marjında bazı devlet başkanlarıyla ikili görüşmelerimiz olacak."

Erdoğan zirve öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Basın toplantısında, bu görüşünü Biden'a da söylediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan-Biden görüşmesinde, Ukrayna'nın NATO'daki konumu, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu ve Türkiye'ye F-16'ların teslimi başlıkları gündeme geldi.

Vilnius'taki zirvede yüz yüze de görüşecek iki liderin buluşması öncesi yapılan açıklamalarda ayrışılan noktalar da göze çarptı.

Biden, Washington’dan ayrılmadan önce CNN televizyonuna Pazar günü verdiği röportajda, İsveç’in NATO üyeliğinin önüne açılmasını sağlamak için Türkiye’nin F-16 isteğini yerine getirmeyi değerlendirdiğini söylemişti. Biden, “Süreç devam ediyor, bitmiş bir şey yok” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu röportaj sonrası yapılan telefon görüşmesinde, Biden’a, Türkiye'nin F-16 talebinin İsveç'in NATO üyeliğiyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Görüşmeye ilişkin öne çıkan başlıklardan biri de Türkiye'nin AB'ye tam üyelik süreci ele alındığının vurgulanması oldu.

Erdoğan, Biden’dan, birlik üyesi ülkelerin ve AB liderliğinin Türkiye'nin üyeliğine açık ve güçlü destek mesajı vermeleri konusunda destek istedi.

Biden: Ukrayna’yı NATO’ya almak, Rusya ile savaş anlamına gelir

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İki lider 15 Kasım 2022'de Bali'deki G20 zirvesinde görüştü

İki gün sürecek NATO Zirvesi'nde en önemli konulardan biri de Ukrayna'nın ittifaka katılma talebi olacak.

Biden, Ukrayna’nın Rusya ile savaş devam ederken NATO'ya alınmasının mümkün olmadığını söyledi, “Ukrayna’yı NATO’ya almak, Rusya ile savaş anlamına gelir” dedi.

NATO'yu kuran Kuzey Atlantik Antlaşması'nın beşinci maddesi, saldırıya uğrayan bir birlik üyesini tüm üyelerin savunmasını öngörüyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, NATO Zirvesi sırasında ülkesinin NATO üyeliği için açık bir mesajın verilmesini ve resmi davette bulunulmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü Zelensky’i Türkiye’de ağırlamış, basın toplantısında “Ukrayna’nın NATO üyeliğini hak ettiğini” söylemişti.

Ukrayna'ya misket bombası gönderilmesi konusu

ABD, Cuma günü Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararı almıştı.

Biden, “bunun çok zor bir karar olduğunu” ancak Ukraynalıların cephanelerinin bitmeye başlaması nedeniyle bu adımı atacaklarını söyledi.

Ancak NATO üyesi ülkeler bu konuda ortak bir görüşe sahip değil.

Kanada ve İspanya bu karara açıkça muhalefet ediyor.

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, “Ukrayna’nın savunmasına evet ama misket bombasına hayır” dedi.

Almanya ise ABD’nin bu konudaki duruşunu anladığını ifade eden bir açıklama yaptı.

100'den fazla ülkede yasak olan misket bombası, birden fazla patlamaya yol açan küçük bombacıklardan oluşuyor ve hata oranı yüksek. Yani patlamadan kalabilen bombacıklar yıllar boyunca yüzeyde durup daha sonra patlayabiliyor.

Yeni genel sekreter kim olacak ?

BBC Savunma Muhabiri Frank Gardner, İngiltere ve Baltık ülkelerinin NATO’nun yeni genel sekreterinin İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace olması üzerinde uzlaştığını bildirdi.