K﻿anye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar nafaka ödeyecek

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12 dakika önce

Rap yıldızı Kanye West, boşanma anlaşması uyarınca Kim Kardashian’a çocuk bakımı için aylık 200 bin dolar nafaka ödeyecek.

Adını resmen değiştirip Ye yapan West ve Kardashian çocuklarının vesayetini de paylaşacak.

Kardashian, sekiz yıl evli kaldığı West’e iki yıl önce boşanma davası açmıştı.

Bazı şirketler, aralarında Yahudi karşıtı söylemlerin de bulunduğu tartışmalı açıklamaları nedeniyle West ile ilişkilerini kesmişti.

Her iki taraf da geçen Mart ayında hukuki açıdan bekar ilan edilmiş ve Kardashian West soyadını kullanmayı bırakmıştı.

Mahkemeye sunulan belgelere göre mal paylaşımı ve çocuklarının vesayeti sorunları çözüme kavuştu.

Belgelere göre taraflar çocukları hakkında büyük kararlar vermeden önce birbirlerine danışacaklar.

Çocukların güvenlik, okul ve üniversite masrafları paylaşılacak.

Buna ek olarak Kanye West, aylık 200 bin dolarlık çocuk desteği ödemesi yapacak.

Çiftin North, Saint, Chicago ve Psalm adlı çocukları var.

42 yaşındaki Kardashian daha öneki açıklamalarında evliliği bitirmeyi “çok istediğini” söylemiş ve bunun “Kanye’nin ilişkinin bittiğini kabul edebilmesine” yardımcı olacağını söylemişti.

45 yaşındaki West, daha önce boşanmaya karşı çıkmıştı.

Son aylarda tartışma yaratan açıklama yapan West ile aralarında Adidas, Gap ve Balenciaga gibi markalar işbirliklerine son vermişti.

West, geçtiğimiz aylarda Paris Moda Haftasına üzerinde “White Lives Matter – Beyazların Hayatı Önemlidir” yazılı bir tişörtle katılarak tartışma yaratmıştı. Bu slogan sıklıkla beyazların üstünlüğünü savunanlarca kullanılıyor.

Kanye West daha sonra da kendisini eleştirenlere gizli bir Yahudi hizbi tarafından para verildiğini iddia etmişti.

Kanye West, birkaç gün önce de 2024 Amerikan başkanlık seçimlerinde aday olacağını söylemişti.