İtalya’da toprak kayması: Üç kişinin cesedi bulundu, dokuz kayıp aranıyor

Yazan, Övgü Pınar

Unvan, Roma



9 dakika önce

Kaynak, Getty Images

İtalya’nın Ischia adasında meydana gelen toprak kaymasında üç kişinin cansız bedenine ulaşılırken kayıp dokuz kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Hükümet bölgede acil durum ilan etti ve yardım çalışmaları için 2 milyon euro fon ayırdı.

Napoli kenti açıklarındaki Ischia adasında şiddetli yağışlar sonrası Cumartesi sabaha karşı 05.00 civarında büyük bir toprak kayması meydana geldi. Evlerin yıkılmasına, araçların denize sürüklenmesine yol açan toprak kayması sonrası Pazar günü itibariyle üç kişinin cesedi bulundu.

Hayatını kaybeden kişiler arasında 5 yaşındaki bir kız çocuğunun da yer aldığı açıklandı.

Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Matteo Salvini dün yaptığı açıklamada, adada sekiz kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Ancak bu veri kurtarma ekiplerince doğrulanmadı. Pazar günü itibariyle kayıp olan dokuz kişiyi bulma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 200 kişi de zarar gören bölgeden tahliye edildi.

Aralarında dalgıçların da yer aldığı arama-kurtarma ekipleri, denize sürüklenen araçların içinde mahsur kalanlar olup olmadığını kontrol etmek için su altında da incelemeler yapıyor.

Toprak kaymasından etkilenen Casamicciola beldesinden gelen görüntülerde, sokaklarda çamur altında kalmış enkaz ve araç kalıntıları yıkımın etkilerini gösteriyor.

Bakanlar Kurulu bugün olağanüstü toplanarak bölgede acil durum ilan etti. Hükümet, öncelikli acil müdahaleler için 2 milyon euro ayırırken bu fonun daha sonra artırılabileceği belirtildi.

İtalya basınında bugün yayımlanan haberlerde, toprak kayması felaketinde kaçak yapılaşma ve ihmal unsurları ön planda yer aldı.

Öte yandan Casamicciola bölgesinin, volkanik toprak zemini nedeniyle toprak kaymasına özellikle yatkın olduğu da vurgulanıyor. Bölgeye Cuma gecesinden Cumartesi sabahına kadar son 20 yılın en yoğun yağışının düştüğü belirtiliyor.

Ischia adasının da içinde yer aldığı Campania Bölgesi Başkanı Vincenzo De Luca, hükümetten yalnızca acil durum müdahaleleri değil; orta ve uzun vadeli planlar talep etti.