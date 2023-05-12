AKP İstanbul İl Başkanı BBC Türkçe'ye konuştu: Seçim gecesi hiçbir karışıklık olmaz

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe

Yazan, Mahmut Hamsici & Fatima Çelik

Unvan, BBC Türkçe

12 Mayıs 2023, 17:03 +03 Güncelleme 24 dakika önce

Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, BBC Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Erzurum’da yaşanan olayları kınadığını belirten Kabaktepe, AKP'lilere saldırıldığını savunduğu Gaziantep’te yaşananları da eleştirdi.

AKP İl Başkanı, partisinin 'Büyük İstanbul Mitingi’nde gösterilen, Murat Karayılan’ın gözüktüğü ve sahte olduğu teyit edilen videoyla ilgili tepkilerin hatırlatılması üzerine, “Bizim gösterdiğimiz videolarda yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. Yine de kontrol ederiz, bakarız. Ama bu hiçbir hakikati değiştirmez. Gerçek şu, Sayın Kılıçdaroğlu PKK tarafından desteklenmektedir” dedi.

Kabaktepe, seçimlerin İstanbul ayağıyla ilgili hedeflerini “Milletvekillerinin yüzde 50'sini almak. Cumhurbaşkanlığında da yine 50'yi aşkın oyla Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya gidişinde İstanbul olarak en büyük desteği vereceğiz” sözleriyle aktardı.

Kabaktepe, 14 Mayıs gecesi hiçbir karışıklığın olmayacağını düşündüğünü de söyledi.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, AKP'nin 7 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlediği miting

'Erdoğan'ın Ankara'ya gidişinde İstanbul olarak en büyük desteği vereceğiz'

14 Mayıs seçimlerinde İstanbul'la ilgili somut hedefiniz nedir?

İstanbul'da bizim somut hedefimiz milletvekillerinin yüzde 50'sini almak. Cumhur İttifakı ile oyların yüzde 50'sini alacağımızı, belki biraz da aşacağımızı düşünüyorum. İstanbul'dan Ankara'ya, parlamentoya göndereceğimiz 98 milletvekilimiz var, bunun yüzde 50'sini ittifak olarak alacağız. Cumhurbaşkanlığı’nda da yine yüzde 50'yi aşkın oyla Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'ya gidişinde İstanbul olarak en büyük desteği vereceğiz.

İstanbul’da geçen hafta sonu biri Millet ittifakının biri partinizin olmak üzere iki miting gerçekleştirildi. Kalabalık ve coşku açısından bu mitingleri karşılaştırır mısınız?

Mitingler seçimlerin festivalleridir, öyle değerlendiriyorum. Hakikaten altısı ve yedisinde İstanbulumuz iki güzel miting yaptı. O festivali herkes kendince yaşamış oldu.

Ama 20 yıllık siyasi tarihe baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitingler de dahil programlarının nitelik ve nicelik olarak bizimle kıyas edilmesi yazık olur. Onlara yazık olur çünkü çok az kalır. 20 yılda bunun örnekleri o kadar çok ki... Bizim bildiklerimiz 3 katı olur, 4 katı olur, 5 katı olur.

Açıkçası 6 Mayıs'takini takip etmedim ama bizim mitingimizş hakikaten İstanbullu kardeşlerimizin 1 milyon 700 bine varan bir rakamla Türkiye’ye, Cumhurbaşkanımız’a, Cumhur ittifakına sahip çıkışın bir göstergesi olarak görüyorum. Türk demokrasi tarihinin en büyük niteliklerinden biri yapılmıştır.

Muhalif kesimlerden, 'Evet miting kalabalıktı ama katılanların bir kısmı, özellikle de kamu görevlileri buraya zorla götürüldü' tarzında bir eleştiri geliyor. Bu eleştiriye ne dersiniz?

1 milyon 700 bin kişiden bahsediyoruz. İstanbul'daki tüm kamu görevlilerini toplasanız bunun onda biri rakamını geçmiyor. Bu bir yalan söylem. Belki kendileri alanları doldurabilmek için farklı yöntemlere başvurduklarından dolayı herkesin aynı şeyi yaptığını zannedebilirler. Kalabalık sindirilemediği için, o kalabalığın, o mitingin oluşturduğu coşkuya dönüp birtakım soru işaretleri oluşturmak için ifadeler bunlar.

Miting alanları herkese açıktır. CHP'nin miting alanları da herkese açıktır. Oraya giden İstanbullu kardeşlerimiz arasında işçi de vardır, memur da vardır. Kendileri gitmişlerdir. Bizim miting alanımız da herkese açık. Biz hiçbir zaman kamu otoritesi ya da yönettiğimiz şeyleri kullanarak bu tip toplantılarımıza katılım noktasında bir mecburiyet ve zorlama yapmayız. Yapmadık.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Osman Nuri Kabaktepe, bir konuşma sırasında

Mitingde Murat Karayılan’ın Millet İttifakı’yla olduğu bir video gösterildi ve bağımsız kaynaklar bu videonun sahte olduğunu teyit etti. Sizce böylesi bir mitingde böyle bir sahte video göstermek doğru muydu?

Netice itibarıyla seçim kampanyalarında hep parti videolar hazırlıyor. Sayın Kılıçdaroğlu da 17 - 25'te Meclis'te gösterdiğini videonun bugün yalan olduğunu kendisi söylüyor.

Karayılan'ın veya terör örgütü PKK-PYD-YPG terör örgütü elebaşlarının Kılıçdaroğlu'nu Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklediği Millet İttifakı'nı desteklediği açık.

Ama bilmiyorum. Bu video öyle değilmiş diyebilsem söylerim. Onu da teyit eder, size bilgi veririz. Ama biz hakikat üzerine siyaset yapmaya alışkınız, bundan vazgeçmeyiz. Bizim gösterdiğimiz videolarda yanlışlık olduğunu düşünmüyorum. Yoktur ama yine de buna rağmen kontrol ederiz, bakarız. Yanlış bir şeyse ona göre de yaparız. Ama bu hakikati değiştirmez, gerçeği değiştirmez. Gerçek şu Sayın Kılıçdaroğlu PKK tarafından desteklenmektedir, terör örgütü tarafından desteklenmektedir.

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'daki saldırı

'Erzurum'daki saldırıyı kınıyorum'

Erzurum’da yaşananlar sonrası seçim atmosferinde artan bir bir gerginlik olduğu görülüyor. İstanbul'da da bunun emarelerini görüyor musunuz?

Ben hiçbir siyasi partinin seçimi gerecek bir çalışma içinde olduğunu düşünmüyorum ancak bu ve benzeri olaylar meydana geliyor. Bizim de ofislerimiz kurşunlandı. Dün (Çarşamba) bir partinin yöneticisi aracımıza silah sıktı, taş attı. İstanbul'da da benzer olaylar oldu. Burada şu sağduyuyu göstermek lazım: Biz hiçbir zaman provokasyona gelmedik, şimdi de gelmeyiz ancak kendi hakkımızı da hukukumuzun da takipçisi olur. Türkiye'de 85 milyon insan, bu tip provokasyona müsaade etmez.

İstanbulumuzda da ufak tefek şeyler var. 16 milyon İstanbulluya da tebrik ederek söylüyorum, biz bu seçimi böyle küçük birkaç olay dışında, provokasyona gelmeden, gerginleşmeden, kardeşlik havamızı bozmadan tamamlayacağız. Ama çağrım bu olaylardan hareketle, partileri, tabanları, camiaları, ittifakları komple suçlu haline getirecek yaklaşımlardan (kaçınmaktaır). Özellikle muhalefet partisine verileri hatırlatmak istiyorum.

Bakın ben aynı açıklıkla söylüyorum, Erzurum'daki saldırıyı da en şiddetli bir şekilde kınıyorum. Gaziantep’teki saldırıyı da şiddetli bir şekilde kınıyorum.

Sandık önünde insanımız kimi tercih ederse o milletvekili olacak, o hükümet etme yetkisini alacak. Peki size dönük bir taş geldiğinde ses çıkarıp AK Parti'ye dönük silah atıldığında ses çıkarmıyorsanız önce kendinizi hesaba çekmemiz lazım. Ama ben artık altını çiziyorum. Erzurum'a da taş atılmasına da müsaade etmeyelim, Gaziantep'te silah sıkılmasına da müsaade etmeyelim.

Artan gerilim nedeniyle halkın bir kısmında 14 Mayıs gecesi de bir karışıklık olabileceğine dair kaygılar ortaya çıkıyor. Sizce yurttaşlar kaygılanmalı mı?

Hiçbir karışıklık olmaz. Onun olacağını düşünmüyorum. Bizim milletimiz Türkiye'de çok yakın seçimler yaşadı. İstanbul'da 16 bin ölümden bahsediyoruz, 11 milyon seçmen de bahsediyoruz. Bu ana gövdede hiçbir karışıklık olmaz. Ama Türkiye'de seçim olsun veya olmasın diyerek gerek bazı küresel hegemonik odakların gerekse terör örgütlerinin Türkiye'nin huzurunu ve rahatını bozma çabaları var.

Bu her zaman var. Seçim olmayan dönemlerde de var. Ama 16 milyon İstanbullunun buna prim vermeyeceğini düşünüyorum. Onlar kendi küçük yükleri ile baş başa kalırlar. Burada güvenlik birimleri de halkımız da gereken tavrı gösterir. Türkiye'nin bu yükselişinden rahatsız olup, iç kargaşa ortamı çıkarıp istikrarın engellenmesine dönük bir takım talepler ve hayaller var. Onlar birtakım şeyler söylüyorlar. Olmayacak öyle bir şey.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Adalet ve Kalkınma Partisi destekçileri

Bugüne kadar İstanbul’da nasıl bir seçim kampanyası yürüttünüz? İstanbul'da bütün evlere gireceğiz, her evde temas edeceğiz diye bir hedefiniz vardı. Bu hedefinize ulaştınız mı?

Bir yılı aşkın bir zaman önce bu seçim kampanyamıza başladık. Üç evreye ayrışmıştık. Şimdi son evredeyiz. Dört buçuk milyon ailemiz var. Her birine selam vereceğiz dedik. Özel olarak mülk sahiplerinin, site sakinlerinin ziyaret kısıtı koyduğu durumlar dışında, İstanbul'daki hanelerimizin yüzde 90'ına ulaştık. Dolayısıyla o bir yıl önce koyduğumuz hedefi bugüne geldiğimizde gerçekleştirdiğimizi söyleyebiliriz.

2019’da İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde bir gerileme yaşadınız. Bundan, bu seçimlere yönelik olarak bir ders çıkardınız mı?

Bizim geleneğimizde biz her yaptığımız eylemin sonunda bir değerlendirme yaparız. Seçim de bunların en önemlisidir. Sadece bu seçimi çalışmalarımızda değerlendireceğiz. Dolayısıyla kazandığımız seçimlerden sonra da oturup konuşuruz, kazanmadığımız seçimlerden sonra da konuşuruz. O değerlendirmelere göre yol haritamızı şekillendiririz.

Hayat bunu gerektirir. Donuk kalamazsınız. Dinamizm, değişim, devinim, değişim, dönüşüm, toplumun beklentileri.... Kendinizi bunların ortasını koyarak hareket etmeniz lazım. Biz hayatı, seçimleri bir öğrenme süreci olarak da değerlendiriyoruz. Sürekli değerlendiririz.

14 Mayıs gecesi olası bir zafer durumunda İstanbul’da bir kutlama yapmayı düşünüyor musunuz?