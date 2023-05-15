HÜDA PAR'dan üç isim AKP listelerinden milletvekili seçildi

Kaynak, DHA Fotoğraf altı yazısı, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu

bir saat önce

14 Mayıs seçimleri öncesi Hizbullah örgütü ile bağlantıları nedeniyle tartışmaların odağında olan Hür Dava Partisi'nden (HÜDA-PAR) üç isim resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.

HÜDA PAR, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermiş, genel seçime ise Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) listelerinden listelerinden 4 isimle girmişti.

AKP’nin İstanbul 3. Bölge'de 4. sıradan aday gösterdiği HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu milletvekili seçildi.

Partiden Meclis'e giren diğer isimler ise AKP'nin Gaziantep'te 6. sıradan aday gösterdiği HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir ve Mersin'de 4. sıradan aday gösterdiği HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç oldu.

AKP'nin Batman'da 2. sıradan aday gösterdiği olan HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı ise Meclis'e giremedi.

Anadolu Ajansı'nın son verilerine ve resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı, yüzde 49,37 oyla 321 milletvekili çıkararak Meclis'te çoğunluğu sağladı.

AKP 266, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 50, Yeniden Refah Partisi (YRP) 5 milletvekili çıkardı.