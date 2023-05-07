Demokratik Kongo'da sel ve toprak kayması: Yaklaşık 400 kişinin cesedi çıplak ellerle çıkartıldı

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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunu geçen hafta iki köyü vuran sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybeden yaklaşık 400 kişinin cesedi çıkartıldı.

Yetkililer daha önce geçen Perşembe günkü felakette 200 kişinin öldüğünü söylemişlerdi.

Kivu Gölü'nün kıyısı yakınlarındaki iki köyde insanlar, kayıp yakınlarını bulabilmek için biriken çamuru elleriyle kazdı.

Bu nedenle çıkartılan cesetler, Güney Kivu bölgesindeki Buşuşu ve Nyamukubi köylerinde battaniyelere sarılıp, üst üste konuldu.