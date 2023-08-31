Esenyurt: Türkiye’nin en kalabalık ilçesi neden sürekli gündemde?

bir saat önce

Hem İstanbul hem de Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olan Esenyurt, son dönemde sık sık adli vaka haberleriyle gündeme geliyor.

Son olarak Ağustos ayında bir tekel bayisinde işlenen cinayet, Esenyurt’un tartışılmasına neden oldu.

1989 yılına kadar Büyükçekmece’ye bağlı bir köy olan ve bu tarihte beldeye dönüşen Esenyurt 2008’de ilçe oldu.

Bu ilçe çok hızlı bir şekilde büyümesi, nüfusunun artması ve yüksek katlı rezidanslarının bolluğuyla dikkat çekiyor.

BBC Türkçe ekibi, Esenyurt’ta yaşananların arkasında yatan olası nedenleri ilçede araştırdı.

BBC Türkçe’nin konuştuğu Esenyurt sakinleri, sorunların temelinde çok hızlı ve çarpık bir büyümenin yattığını savunuyor.

Haber-video: Mahmut Hamsici - Ege Tatlıcı

Grafik: Selim Büyükgüner

Teşekkürler: Zelal Koç