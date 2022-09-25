Rusya'da Ukrayna savaşı karşıtı protestolar: Yüzlerce kişi daha tutuklandı

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35 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği kısmi seferberlik sonrası Ukrayna'daki savaşa karşı olan Ruslar'ın, yasağa rağmen protestoları sürüyor.

Rus insan hakları örgütü OVD-Info, sadece Cumartesi günü 32 kentte 724 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Putin'in geçen Çarşamba duyurduğu seferberlik, 300 binden erkeğin yedek kuvvet olarak askere çağrılabileceği anlamına geliyor. Bu, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilan ettiği ilk seferberlik.

Rusya'daki izinsiz gösteri yasağına rağmen, savaşa karşı olan Ruslar kararı protesto ediyor.

Seferberlik ilanı ardından başlayan protestolarda geçen hafta içinde de 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

AFP'nin Rusya'daki muhabirleri, bir kadının "bizi ateşe atamazsınız" derken gözaltına alındığını aktardı.

Rusya'nın ikinci büyük kenti St Petersburg'da ise muhabirlere konuşan bir kişi "Putin için savaşa gitmek istemiyorum" dedi.

Cumartesi günü gözaltına alınanlardan bazılarına güvenlik güçleri tarafından celp kağıtlarının verildiği ve askerlik dairelerine teslim olmaları emredildiği belirtiliyor.

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Kremlin de "göreve çağrıldığında askerlikten kaçanlara" yönelik cezaları artırdı.

Putin, dün imzaladığı kararname ile askerden ya da savaşmaktan kaçanlara ya da kaçma girişiminde bulunanlara yönelik 10 yıla varan hapis cezası getirdi.

Putin'in onayladığı ayrı bir kararnameye göre de, Rus ordusunda bir yıl savaşma sözü veren herkese Rusya vatandaşlığı verilecek.

Normal şartlarda Rusya vatandaşı olabilmek için ülkede en az 5 yıl yaşamış ya da en az 3 yıl Rus ordusunda hizmet vermiş gerekiyor.

Bazı uzmanlara göre Putin'in imzaladığı bu kararname, Moskova'nın ciddi "asker kıtlığı" çektiğinin bir göstergesi.