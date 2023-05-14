Oy sayımı başladı: Siyasiler verilere nasıl tepki verdi?

Kaynak, Getty Images

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde saat 17.00 itibarıyla oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener oy verme işleminin ardından yaptığı ilk açıklamada, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18:30 itibarıyla kaldırıldığını söyledi. Açıklanan ilk sonuçlarda Anadolu Ajansı'na (AA) göre Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan öndeyken, CHP'nin ıslak imzalı tutanaklara dayandırdığı sonuçlara göre Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu önde. Verilerle ilgili siyasetçilerden tepki ve yorumlar gelmeye devam ediyor.

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, ilk açıklanan sandık sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Öztrak, seçime katılım oranının rekor seviyede olduğunun ortaya çıktığını belirterek “Anadolu Ajansı da geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Şu ana kadar bize ulaşan sonuçlara göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz” dedi.

Fotoğraf altı yazısı, Yavaş ve İmamoğlu

Ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kameraların karşısına geçti. "Anadolu Ajansı verilerine bir süre bakmayın, aldatılıyorsunuz” diyen İmamoğlu, kendilerine gelen sonuçlara göre “net bir şekilde önde olduklarını" söyledi.

İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu’nun yüksek çıktığı yerlere düzenli itiraz edildiği için Anadolu Ajansı bunları sisteme dahil etmemektedir. Biz buradayız. Görevimizin başındayız, şu anki sonuçlar sizi mutlu edecek düzeydedir” dedi.

Mansur Yavaş ise kendilerine gelen verilerine göre Ankara ve İstanbul’da da önde olduklarını belirterek “Bunu bütün halkımızın bilmesi lazım. Her şey çok güzel olacak” sözlerini ifade etti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 19.53’te "Öndeyiz" diye bir Twitter paylaşımı yaptı.

Ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu saat 20.30’da, “Kendi sistemimizde, İstanbul’da, kendi ıslak tutanaklarımıza göre sandıkların yüzde 40’ının sonucuna ulaştık. Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu yüzde 50’nin üzerinde yüzde 51,42 oya sahip. Erdoğan yüzde 43,91, Oğan yüzde 4,37, İnce 0,29 oranında. Sandıklar girilmeye devam ediyor. Sandıklarımız açılmaya başladıkça adayımız yüzde 50’yi zorluyor gibi Türkiye genelinde” şeklinde bir açıklama yaptı.

Aynı dakikalarda AKP Sözcüsü Ömer Çelik, oy sayım sürecine ilişkin Ankara’da açıklama yaptı. “Cumhurbaşkanımız açık ara önde gidiyor” diyen Çelik, kendilerinin seçim sonucunu beklediklerini ve sürece saygı duyduklarını kaydetti.

Kaynak, Twitter Fotoğraf altı yazısı, Ömer Çelik

HDP Seçim Takip Koordinasyon Merkezi Sözcüsü ve YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, Genel Merkez’de seçim sonuçları ve seçim güvenliğine ilişkin basın toplantısı düzenledi. “Bazı yerlerde yaygın olmamakla birlikte yurttaşların oy kullanma mekanlarından uzaklaştırıldığına dair duyumlar aldık. Her seçmenin oy kullandığı sandıkta sayım döküm işlemlerine katılma hakkı var. Sandık kurulu başkanları, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin müşahitleri ve o sandıkta oy kullanan seçmenler sandık alanında bulunabilir” dedi.

Kaynak, HDP Fotoğraf altı yazısı, Mehmet Rüştü Tiryaki

Sandıkların kapanmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden “Değerli dava ve yol arkadaşlarım... Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!..” paylaşımı yapmıştı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise, "Demokratik dönüşüm ve kalıcı barış için çıktığımız bu yolda son bir işimiz kaldı. Bu saat itibariyle sandıkları ve oyları koruyor, ıslak imzalı tutanaklara ve oy torbalarına sahip çıkıyoruz. Mutlaka kazanacağız! Birlikte değiştireceğiz!" dedi.

Partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, “Sevgili arkadaşlar, Genç, kadın, emekçi demeden binler olarak büyük emekle çalıştığımız seçimi zafere dönüştürmek için tek bir oyumuzun bile heba olmamasını sağlamalıyız” diyerek oylara sahip çıkma çağrısında bulundu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Sevgili yurttaşlar, elimize ulaşan ilk veriler gösteriyor ki cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda bitebiliriz. Partimiz de beklentilerimizin de üstünde oy alıyor, heyecanımız yüksek!

"Lütfen tüm sandıklara, her oya sahip çıkalım. Islak imzalı tutanakları almadan okullardan kesinlikle ayrılmayalım. TİP’i meclise daha güçlü göndereceğiz.

"Erdoğan’ı da tarihin çöplüğüne göndereceğiz!" dedi.