Uluslararası Balinacılık Kurulu: Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı

bir saat önce

Sadece yaklaşık 10 hayvanın hayatta kaldığını belirten kurul türün, Meksika Körfezi'nde ağ avcılığına tamamen yasaklanması halinde kurtarılmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

2018'den bu yana bu sayı ağ yasaklarının daha etkili uygulanması nedeniyle nispeten sabit kalmış gibi görünüyor.

Kurul söz konusu ağ yasaklarının yüzde 100 bir biçimde uygulanmasının hayvanların kurtuluşu için son çare olacağını belirtti.

Balık ağları deniz memelilerini yakalıyor ve nefes almak için yüzeye çıkmalarını engelliyor

Geçen yıl Science dergisinde yayımlanan araştırmalara göre körfez muturu "genetik olarak zayıf" değil ve eğer yaşam alanları tamamen korunursa hayatta kalabilir.