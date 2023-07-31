Fenerbahçeli Tadic’e yönelik soygun girişiminde ‘ikiz kardeş bilmecesi’

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Sırp futbolcu Tadic, 2023-24 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu

Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



30 dakika önce

Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic’in Hollanda’da yaşadığı dönemde evine yapılan soygun girişimiyle ilgili dava Çarşamba günü Amsterdam’da başlıyor.

Saldırı ve soygun girişimi sırasında, futbolcunun evinde DNA’sı bulunan zanlılardan biri, olay yerine hiç gitmediğini öne sürdü.

Muhammed F. adlı zanlının avukatı, DNA’nın bu kişinin ikiz kardeşine ait olabileceğini söyledi.

Ancak ikiz kardeşi soruşturmaya dahil olmadığı için mahkeme tarafından DNA testine zorlanamıyor.

34 yaşındaki Sırp futbolcu 2018-2023 sezonları arasında Ajax’ta forma giymişti. Temmuz 2022’de ise Amsterdam’daki evinin bahçesinde saldırıya uğramıştı.

20 yaşındaki Muhammed F. ve 27 yaşındaki Mohamed El K. adlı iki zanlı, “saldırı ve hırsızlığa teşebbüs” suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

Zanlılardan Mohamed El K. delil yetersizliği nedeniyle soygun girişimi davasından beraat etmişti. Mahkeme, Dusan Tadic’i takip etmesi ve evinin önünde beklemesini soygun için yeterli bulmamıştı.

Mohamed El K., oyuncuya “rastgele şiddet uygulama” suçundan altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak savcılık karara itiraz ederek, temyiz başvurusunda bulundu.

Savcılığa göre, Tadic’in aracının egzozuna takip cihazı yerleştiren iki zanlının, soygun amacıyla bekledikleri, civardaki güvenlik kameralarının kayıtlarında açıkça görülüyor.

Bu nedenle savcılık, 2 sanığın Tadic’e yönelik saldırı ve soygun girişimi nedeniyle yeniden yargılanmasını istedi.

İkiz kardeş DNA örneği vermeyi reddediyor

Olaydan sonra Tadic’in bahçesindeki bir sigara izmaritinden DNA’sı bulunan Muhammed F. adlı zanlı, bunun kendisine ait olmadığını ve olay yerine gitmediğini öne sürüyor.

Zanlının avukatı, Muhammed F.’nin ikiz kardeşinin de aynı DNA’ya sahip olduğuna işaret ediyor. Ancak ikiz kardeşi DNA örneği vermeyi reddediyor.

Şüpheliler arasında olmadığı için de yargı onu DNA vermeye zorlayamıyor.

Mahkeme, Çarşamba günü DNA konusunu yeniden değerlendirecek.

Savcılığına göre, geç saatte yemekten dönen ünlü futbolcuya, başlarında kask bulunan 2 kişi scooter ile çarptı.

Daha sonra Tadic’in boynunu tutan saldırganlar, onu darp etti.

Saldırganlara direnen Tadic, onlardan kurtulmayı başararak, yakındaki bir otele sığındı ve polisi aradı.

Kamera kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların, Amsterdam’ın azılı 600 suçlu listesinde yer alan Mohamed El K. ve Muhammed F.‘yi teşhis ederek gözaltına aldı.

Tadic’ten önce de geçen yılın Mayıs ayında, o dönem PSV’de forma giyen İsrailli forvet Eran Zahavi'nin eşi ve çocukları Amsterdam'daki evlerinde saldırıya uğramıştı.

Kamptaki Zahavi’nin eşi ve çocuklarını bağlayan iki soyguncu, değerli eşya ve bir miktar nakit parayla kaçmıştı.