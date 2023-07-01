Biden ile İsveç Başbakanı, Türkiye ile üst düzey toplantı öncesi görüşecek

Kaynak, Getty ve EFE Fotoğraf altı yazısı, ABD Başkanı Joe Biden (solda) ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson

41 dakika önce

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki hafta İsveç’in NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna'daki savaş hakkında görüşmek üzere İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırlayacağını açıkladı. Görüşme, Türkiye ve İsveç arasında 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak üst düzey toplantının hemen öncesinde, 5 Temmuz’da gerçekleşecek.

Beyaz Saray’dan Cumartesi günü toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, “İki lider büyüyen güvenlik işbirliğimizi gözden geçirecek ve İsveç'in bir an önce NATO'ya katılması gerektiği konusundaki görüşlerini yeniden teyit edecek" dedi.

İsveç Başbakanı Kristersson toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın önümüzdeki hafta Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'nden önce bizi bir toplantıya davet etmesinden memnuniyet duyuyorum" dedi ve ekledi:

"Ziyaretin odak noktası İsveç'in NATO üyeliği olacak."

İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden üç ay sonra, Mayıs 2022'de NATO'ya katılma talebinde bulunmuştu.

Batılı yetkililer, 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO Zirvesi’nde İsveç'i Blok’a resmen kabul etmeyi umuyorlardı.

Fakat Pazartesi günü İsveç’in başkenti Stockholm'de bir caminin önündeki Kuran yakma eylemine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil pek çok Türk yetkili sert tepki gösterdi.

Bu da İskandinav ülkesinin askeri ittifaka hızlı bir şekilde katılma şansını daha da gölgeledi.

Stoltenberg, hafta içi yaptığı açıklamada 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtmişti.

6 Temmuz'da Brüksel'de NATO karargahında yapılacak diğer toplantıya ise Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının yanı sıra istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları katılacak.

Beyaz Saray, Çarşamba günü Beyaz Saray'da Biden ve Kristersson'un "Rusya'nın acımasız saldırıları karşısında Ukrayna'yı destekleme konusundaki ortak taahhüdü de görüşeceklerini” kaydetti.

Ayrıca görüşmelerde Çin ile koordinasyon, iklim değişikliği ve gelişen teknolojilerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

ABD, Kuran yakılmasını kınadı

28 Haziran'da Stockholm'deki Kuran yakma ve yırtma eylemine mahkeme kararıyla ve ifade özgürlüğü gerekçesiyle izin verilmiş, daha sonra eylemi düzenleyen ve Iraklı olduğu bildirilen kişi hakkında "halkı kin ve nefrete tahrik" suçlamasıyla soruşturma açılmıştı.

Eylemin ardından Irak başta olmak üzere pek çok ülkede İsveç büyükelçilikleri ve konsoloslukları önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller, Stockholm'de Kuran yakılmasını kınamıştı. Miller "Bu eylem Müslümanların ve diğer dini azınlıkların inanç özgürlüğünü engelleyen bir korku ortamı yarattı" demişti.

İsveç'in NATO üyeliği, Türkiye ve Macaristan dışında ittifak üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında onaylanmıştı.

Macaristan medyası İsveç'in üyeliğinin yazın Parlamento'da görüşülmeyeceğini açıkladı.