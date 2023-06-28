İsveç polisi Stockholm'de bugün yapılması planlanan Kuran yakma eylemine izin verdi

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, İsveç'te yapılan Ocak ayındaki Kuran yakma eylemi karşı protestolara neden olmuştu

28 Haziran 2023, 14:14 +03 Güncelleme bir saat önce

İsveç polisi Stockholm kentindeki bir caminin yakınlarında yapılması planlanan Kuran yakma eylemine izin verdi.

Polisin eylemle ilgili yazılı kararında, güvenlik risklerinin "mevcut yasalara göre talebi reddetme kararını haklı kılacak nitelikte olmadığı" belirtildi.

İsveç polisi bundan önce iki kez güvenlik gerekçesiyle aşırı sağcı grupların Kuran yakma eylemlerini engellemişti.

Ancak İsveç temyiz mahkemesi Haziran ortasında polisin öne sürdüğü güvenlik gerekçelerinin planlanan eylemlerle belirgin bir bağlantısı olmadığı yönünde karar verdi.

Eylemin Kurban bayramına denk gelen zamanlamasının İsveç'in NATO üyelik sürecini olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.

Ocak ayında aşırı sağcı bir grubun İsveç'teki Türk Konsolosluğu önünde Kuran yakma eylemi yapması Türkiye'den tepki çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Stockholm'ün NATO üyelik başvurusuna destek verilmeyeceğini söylemişti.

Erdoğan, “İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz” demişti.

Kuran yakma eylemi Endonezya ve Pakistan'da da eylemlerle protesto edilmişti.

İsveç Başbakanı Kristersson: İsveç NATO'ya üye olacak

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Diğer yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Çarşamba günü kamu yayıncısı STV'ye verdiği demeçte, İsveç'in NATO'ya Temmuz ortasında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek olan NATO zirvesinde ya da öncesinde üye olmak istediğini belirtti.

Reuters haber ajansına göre Kristersson, "İsveç NATO'ya üye olacak. Başından beri amacımız bu olsa bile kimse bunun Vilnius'ta mı yoksa bunun hemen öncesinde mi olacağını bilemez. Bu diğer NATO ülkeleriyle de paylaştığımız bir istek" dedi ve ekledi:

"Aynı zamanda Türkiye'ye kararlarına saygı duyduğumuzu da söyledik ve bir başka toplantımızın olması da olumlu bir gelişme... ve belki böyle bir diyalogla kalan tek tük soru işaretlerini de Vilnius zirvesinden önce ele alabiliriz".

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu hafta başında, NATO'nun 11-12 Temmuz'da düzenlenecek zirvesi öncesinde, İsveç ve Türkiye'nin Brüksel'de üst düzey toplantı yapacağını açıklamıştı.

İsveç'in NATO üyeliğinde hangi aşamaya gelindi?

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Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca oluşturulan Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, 14 Haziran'da Ankara'da yapılmıştı.

Bu toplantıdan somut bir sonuç çıkmaması ve Ankara’nın yükümlülüklerin tam olarak yerine gelmediğini kaydetmesi Vilnius Zirvesi öncesi onay beklentisinin azalmasına neden olmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik başvurusunda bulunmuştu.

Nisan ayı başında üyeliği tüm ülkelerce onaylanan Finlandiya askeri ittifakın 31. üyesi oldu.

İsveç ise Türkiye ve Macaristan dışındaki tüm üye ülkelerden onay aldı.