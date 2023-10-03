İtalya’nın Floransa kenti yeni Airbnb kiralamalarını yasakladı

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23 dakika önce

Övgü Pınar / Roma

İtalya'nın en turistik şehirlerinden Floransa, kent merkezinde Airbnb gibi platformlar üzerinden kısa süreli yeni konut kiralanmasını yasakladı.

Belediye Meclisi’nin dün aldığı kararla Floransa tarihi kent merkezindeki konutlara, kısa süreli kiralamalar için yeni izinler verilmeyecek. Airbnb gibi platformlarda halen kayıtlı olan konutların sahiplerine de evlerini uzun süreli kiralamaları halinde vergi kolaylıkları sağlanacak.

Turistik kiralama işleminden vazgeçerek uzun süreli kira kontratları yapmaları halinde ev sahiplerinden ikinci evleri için alınan konut vergileri 3 yıllığına kaldırılacak.

Floransa'nın tarihi kent merkezi UNESCO Dünya Mirasları arasında.

Aşırı turizm ve Airbnb gibi uygulamarın yayılması nedeniyle kiraların büyük sıçrayış yapması ve yerel halkın kent merkezini terk etmek zorunda kalması Floransa'da uzun süredir çözüm aranan bi sorun.

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, kısa süreli kira izinlerini durdurma kararını ‘’her derde deva olmasa da somut bir adım’’ diye kutladı.

Nardella, ‘’(Floransa’da) 2016'da Airbnb'de kayıtlı apartman dairesi sayısı 6 binin biraz altındaydı, bugün ise bu sayı 14 bin 378. Bu dönemde konut kiraları yüzde 42 arttı. Yalnızca geçen yıl bu artış yüzde 15,1 oldu’’ dedi.

'Otele dönüşmüş apartmanlar'

Merkez soldaki Demokratik Partili (PD) Belediye Başkanı, merkezde yerleşik sakin sayısının 40 bin civarına indiğini, kent halkının kendilerini otele dönüşmüş apartmanlarda yaşar halde bulduğunu belirtti.

Belediye Meclisi’nin yasak kararına karşı çıkan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisinden meclis üyeleri ise kararı ‘’yanlış, zamanla uyumsuz ve ayrımcı’’ diye eleştirdi.

Yasak kararını, emlak sektöründe ‘’yapılabilecek tüm spekülasyon zaten yapıldığı’’ gerekçesiyle ‘’geç kalınmış bir eylem’’ diye niteleyenler de oldu.

Ev sahipleri derneklerinin çatı kuruluşu Confedilizia’nın Başkanı Giorgio Spaziani Testa da Belediye Başkanı Nardella’yı ‘’mülkiyet hakkını ayaklar altına almakla’’ suçladı. Bu yasak kararıyla otel odası fiyatlarının ve boş kalan ev sayısının artacağını savunan Testa, karara itiraz edeceklerini belirtti.