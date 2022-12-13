Twitter, 'toplantısına bir saat kala' Güvenlik Konseyi'ni feshetti

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23 dakika önce

Twitter Güvenlik Konseyi, Pazartesi gecesi planlanan toplantısından kısa süre önce feshedildi.

2016 yılından bu yana nefret söylemi, insan hakları, akıl sağlığı ve çocuk istismarı gibi konularda sosyal medya platformuna tavsiyeler veren kurulun gönüllü üyeleri, aldıkları e-posta mesajıyla durumdan haberdar edildiler.

Amerikan Washington Post gazetesine göre mesaj, kurulun Zoom toplantılarına bir saatten az kala gönderildi.

"Teşekkürler" konulu e-postada, Twitter "yeni bir aşamaya geçerken, ürün ve politikalarına "dışarıdan içgörüler getirmek konusunda Güvenlik Konseyi'nin en iyi yapı olmadığına karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

Twitter Güvenlik Konseyi'ne ait web sayfası da silindi.

İnternet arşivlerindeki açıklamalara göre konseyde çevrim içi güvenlik ve taciz; insan hakları ve dijital haklar; çocuk istismarı; intiharı önleme ve akıl sağlığı ve içerik yönetişimi olmak üzere beş alt grup yer alıyordu.

Sivil toplum örgütleri, hak savunucuları ve akademisyenlerden oluşan gruplar Twitter'a ürün geliştirme, kurallar ve programlar konusunda tavsiyeler veriyordu.

Twitter tarafından konsey üyelerine gönderilen e-posta'da "Twitter'ı güvenli, bilgilendirici bir yer haline getirme görevimizde hiç olmadığı kadar hızlı ve agresif bir şekilde ilerleyeceğiz ve bu hedefi nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda görüşlerinize açık olmaya devam edeceğiz" denildi.

Güvenlik Kurulu'na çocuk istismarının önlenmesi konusunda tavsiyeler veren ConnectSafely'nin CEO'su Larry Magid, Washington Post'a verdiği demeçte, birçok kurul üyesinin halihazırda istifa etmeye hazırlandığını söyledi.

Magid, "Kurulun dağıtılmasıyla kovulmuş olduk. Elon eleştiri istemiyor. Kendisine işten çıkardıklarının bir kısmını yeniden işe almasını; bozduğu bazı kuralları yeniden getirmesini ve şirketi çevirdiği rotadan başka bir yöne götürmesini söyleyecek bir güvenlik danışma konseyini de istemiyor." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Musk, Twitter'ı kendisi satın alana kadar çocuk istismarı konusunda çalışan neredeyse hiç kimsenin olmadığını da söylemişti.

Twitter kurucu ortağı Jack Dorsey, Musk'ın bu iddialarına "yanlış" olduğunu söyleyerek karşı çıkmış ve Musk'ın tüm yazışmaları açıkça paylaşmasını istemişti.

Konseyin üç üyesi Twitter kullanıcılarının güvenliğiyle ilgili endişelerini öne sürerek geçen hafta istifa etmişti.

Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla 1000 kişi görevlerinden istifa etti. Bunlar arasında şirketin eski güven ve güvenlik lideri Yoel Roth da vardı.

Musk, Twitter'da Roth'un doktora tezini paylaşarak, "çocukların internette yetişkin içeriklere erişimini" savunduğunu iddia etmişti.

Washington Post'a göre bunun üzerine Roth ve ailesi Musk'ın takipçilerinin hedefi haline geldi ve güvenlik endişeleri nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldılar.

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana yaklaşık 3700 çalışanı işten çıkarıldı.