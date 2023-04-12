Mahkeme, porno sitesi xHamster'ın izinsiz görüntüleri kaldırmasına hükmetti

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Yazan, Yusuf Özkan

Unvan, Lahey



29 dakika önce

Hollanda’daki Amsterdam Mahkemesi, porno sitesi xHamster’ın, kişilerin rızası olmadan izinsiz şekilde yayınlanmış bütün çıplak görüntülerini kaldırması gerektiğine karar verdi.

Mahkeme, gerekli adımı atması için porno sitesine üç hafta süre tanıdı.

Bu süre sonunda yasadışı videolar yayında kalmaya devam ederse, xHamster görüntü başına 30 bin euroya kadar ceza ödeyecek.

Çevrimiçi Çocuk İstismarı Uzmanlık Bürosu (EOKM) tarafından açılan ön tedbir davası, Amsterdam Mahkemesi tarafından karar bağlandı.

Mahkeme, xHamster’ın insanları kısmen veya tamamen çıplak gösteren, gizlice çekilmiş görüntüleri izinsiz olarak dağıtamayacağına hükmetti.

Mahkemeye göre, gizli cinsel eylemlerde bulunan kişilerin, videonun yayımlanması konusunda rıza göstermeleri gerekiyor.

‘İntikam pornosu’ konusunda şikayetler çoğunlukta

EOKM, görüntülerinin kendi izinleri olmadan porno sitelerinde yayımlandığı yönündeki şikayetler üzerine mahkemeye başvurdu.

Büro, özellikle “kişisel verilerin hacklenmesi yoluyla çalınan intikam pornoları” konusunda şikayetler alıyor.

Yayımlandıktan sonra bu tür görüntüleri porno sitelerinden kaldırtmak da her zaman kolay olmuyor.

Büroya göre, Amsterdam Mahkemesi’nin aldığı bu karar, tarihi nitelikte.

xHamster'daki videolar, artık sadece görüntüdeki kişilerin izin vermesi halinde yayımlanabilecek.

Karar tüm uluslararası yayınları kapsıyor

Hollanda’da yaşayan kişilerle ilgili mahkemenin kararı, Kıbrıs merkezli porno sitesi xHamster’ın tüm uluslararası yayınlarını kapsıyor.

Hollanda’daki kişilerin izinsiz yayınlanan görüntülerinin, sadece Hollandaca sürümünden değil, porno sitesinin tüm uluslararası yayınlarından kaldırılması gerekecek.

xHamster'ın yayıncısı Hammy Media'ya, porno sitesindeki izinsiz görüntüleri kaldırması için 3 hafta süre tanındı.

Bu süre sonunda, kişilerin açık bir şekilde izin vermediği videoların yayında kalmaya devam etmesi durumunda, xHamster’a görüntü başına 10 bin euro para cezası verilecek.

Bu ceza miktarı, izinsiz video başına 30 bin euroya kadar çıkabilecek.

EOKM, 2020 yılında Hollanda’daki bir başka porno sitesine aynı konuda dava açmıştı.

Mahkeme, izinsiz elde edilen ve kişilerin onayı alınmadan yayınlanan görüntülerin yasa dışı olduğuna karar vermişti.

Büroya göre, artık bütün porno sitelerinin buna uymasının zamanı geldi. EOKM Direktörü ve Senatör Arda Gerkens, mahkeme kararını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Hollandalı senatör, tüm porno sitelerinin, izinde çıplak görüntülerin dağıtımında rol oynadığını belirterek, artık bunun durdurulması gerektiğini vurguladı.