Yatırımcılara 40 milyar dolar kaybettiren batık kripto para şirketinin kurucusu Do Kwon Karadağ'da gözaltına alındı

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Güney Kore polisi, batık kripto para şirketi Terraform Labs'ın kurucusu Do Kwon'un Karadağ'da gözaltına alındığını duyurdu.

Şirketin piyasaya sürdüğü terraUSD ve Luna adlı kripto paraların batması sonucu yatırımcılar 40 milyar dolar kaybettirmişti.

Şirketin batışından sonra ABD'de Do Kwon hakkında dolandırıcılık davası açılmıştı.

Bu yılın başlarında da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Kwon ve Terraform Labs'ı milyarlarca dolarlık dolandırıcılık yapmakla suçlamıştı.

Şirket, gözaltı haberiyle ilgili olarak BBC'nin sorularına yanıt vermedi.

Güney Kore makamları geçen Eylül'de Terraform Labs'ın piyasa kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle Kwon için yakalama emri çıkarmıştı.

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Kwon'un Sırbistan'da olduğunu düşünen Güney Kore makamları, iki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığı için Belgrad'a ekip göndermişti.

Kaçtığı haberlerini yalanlayan Kwon nerede olduğunu açıklamamıştı.

Kwon'un gözaltına alındığı ilk olarak Karadağ İçişleri Bakanı Filip Adziç tarafından duyuruldu.

Adziç, Twitter mesajında "Dünyanın en çok aranan kaçaklarından biri Podgoriça Havalimanı'nda gözaltına alındı" dedi.

Adzic mesajında bu kişinin başka bir isimle ve sahte pasaportla seyahat ettiğini ve gerçek kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığını belirtti.

Güney Kore polisi bugün parmak izlerinden, şüphelinin Kwon olduğunu teyit etti.

Karadağ'ın ABD ve Güney Kore ile suçluların iadesi anlaşması yok.

ABD'li yetkililer, Terra Labs'ın, piyasa sürdüğü terraUSD'nin değerinin artacağı konusunda yatırımcıları yanılttığını söylüyor.

Ancak terraUSD ve bağlantılı kripto para birimi Luna'nın değeri Mayıs'ta sıfıra düşmüştü.

Bu paraların çöküşü sonrası yatırımcılar Bitcoin, Ethereum ve Tether'i elden çıkarmaya başlamıştı.