Zonguldak'ta istismar edilen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak, DHA

bir saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, bir erkek tarafından istismar edilen 2 yaşındaki bebek tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, evde yalnız kaldıkları sırada 2 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 25 yaşındaki erkek zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Mayıs'ta Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre geceyi aynı evde geçiren zanlı, annenin 8 yaşındaki diğer kızıyla markete gittiği sırada, evde bulunan 2 yaşındaki bebeğe cinsel istismarda bulundu.

Bebeğin bayılması üzerine zanlı bebeği yürüyerek hastaneye götürdü. Burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtan zanlı, bebeğin nöbet geçirdiğini öne sürdü.

Yapılan doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığının anlaşılması üzerine zanlı gözaltına alındı.

Zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etti ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebek ise Çaycuma Devlet Hastanesi'nden ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren bebek, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen başka bir erkeği emniyetteki ifadeleri sürüyor.