Rusya, Ukrayna'yı Putin'e suikast girişiminde bulunmakla suçladı: 'Kremlin Sarayı'nı hedef alan iki İHA düşürüldü'
Rusya, Ukrayna'yı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e suikast girişiminde bulunmakla suçladı.
Moskova'dan yapılan açıklamada, gece yarısı Kremlin Sarayı'nı hedef alan iki insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, “İki İHA, Kremlin'i hedef aldı. Ordu ve özel servislerin radar harp sistemlerini kullanarak zamanında yaptıkları müdahaleler sonucu cihazlar devre dışı bırakıldı" denildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin'in "suikast girişimi" sırasında sarayda olmadığını söyledi.
Peskov, "Kremlin Sarayı'nda hasar meydana gelmedi" dedi.
Haberin sonu
Putin'in günlük programında herhangi bir değişiklik yapılmadığı açıklandı.
Rusya'da sosyal medyada yayımlanan ve teyit edilemeyen bazı videolarda, sabahın erken saatlerinde Moskova üzerinde yükselen dumanlar görülüyor.
Rusya'nın resmi haber ajansı RIA, Kremlin'in "misilleme hakkını saklı tuttuğunu" bildirdi.
Rusya'nın iddiası henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.
Ukrayna yetkilileri de Rusya'dan yapılan açıklamayla ilgili yorum yapmıyor.
Rusya'da bazı kentlerde, ülkenin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zaferinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Günü törenlerinin kapsamı daraltılmıştı.
Rus yetkililer bu kararın güvenlik endişesi ve Ukrayna yanlısı güçlerin saldırıları nedeniyle alındığını söylemişlerdi.