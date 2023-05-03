Rusya, Ukrayna'yı Putin'e suikast girişiminde bulunmakla suçladı: 'Kremlin Sarayı'nı hedef alan iki İHA düşürüldü'

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Moskova'dan yapılan açıklamada, gece yarısı Kremlin Sarayı'nı hedef alan iki insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, “İki İHA, Kremlin'i hedef aldı. Ordu ve özel servislerin radar harp sistemlerini kullanarak zamanında yaptıkları müdahaleler sonucu cihazlar devre dışı bırakıldı" denildi.

Putin'in günlük programında herhangi bir değişiklik yapılmadığı açıklandı.

Rusya'da sosyal medyada yayımlanan ve teyit edilemeyen bazı videolarda, sabahın erken saatlerinde Moskova üzerinde yükselen dumanlar görülüyor.

Rusya'nın iddiası henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Ukrayna yetkilileri de Rusya'dan yapılan açıklamayla ilgili yorum yapmıyor.