ABD’de federal mahkeme, Trump’ın evinde yapılan arama ile ilgili gizlilik kararını kaldırdı

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12 Ağustos 2022, 23:27 +03 Güncelleme 3 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir federal mahkeme, eski başkan Donald Trump’ın Florida’daki evinde yapılan aramayla ilgili gizlilik kararının kaldırılmasına karar verdi.

Açıklanan arama kararına göre soruşturmanın “Casusluk Yasası”nın ihlali kapsamında yapıldığı belirtildi.

Bu karardan çok kısa bir süre önce avukatları da Trump’ın arama kararının içeriğinin kamuoyuyla paylaşılmasına itiraz etmeyeceğini söyledi.

Pazartesi günü Trump’ın evinde arama yapılmıştı.

El konulan eşyaların neler olduğunu gösteren üç sayfa uzunluğunda bir belge de açıklandı. Bu belgeye göre, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), evden aralarında “çok gizli” olarak sınıflandırılmış belgeler dahil olmak bazı belge ve eşyalara el koydu.

Evden alınanlar arasında 20 adet kutu, fotoğraf klasörleri ve Trump’ın müttefiki olan politik stratejist Roger Stone adına yazılmış bir af kararı olduğunu bildirdi.

Amerikan medyasına göre, belgeler arasında "Fransa Cumhurbaşkanı" hakkında da bilgi bulunduğu belirtiliyor. Ancak bunun ne anlama geldiğinin belirsiz olduğu söyleniyor.

Belgelerin bazılarının “çok gizli”, bazılarının “gizli” ve bazılarının da “özel” olarak sınıflandırıldığı söyleniyor. Belgelerin içeriği hakkında daha fazla ayrıntı verilmedi.

Ancak ABD’de çok sıkı korunan ulusal güvenlik bilgileri için “çok gizli” ibaresi kullanılıyor. Açıklanması ulusal güvenliğe ciddi zarar verebileceğinden dolayı genellikle özel devlet dairelerin tutuluyor.

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Trump ise görevi kötüye kullandığı yönündeki iddiaları reddederken, belgelerin de gizli olmadığını söylüyor.

Truth Social platformunda yaptığı açıklamada Trump, belgelerin "gizliliğinin tamamen kaldırıldığını" ve güvenli bir şekilde saklandığını söyledi.

Gönüllü olarak belgeleri verebileceğini söyleyen Trump, “İstedikleri zaman gelip alabilirlerdi. Tek yapmaları gereken sormaktı” dedi.

Trump’ın evi Pazartesi günü aranmıştı. Bu ülke tarihinde eski bir başkanın bir ceza soruşturması kapsamında evinin ilk kez aranması olarak kayıtlara geçmişti.