Myanmar'da askeri yönetim OHAL'i 2023’e kadar uzattı

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8 dakika önce

Myanmar’da askeri yönetim, olağanüstü hali (OHAL) 2023’e dek uzattığını ve geçen yılki darbenin lideri Min Aung Hliang’ın ülkeyi 6 ay daha yöneteceğini açıkladı. Askeri yönetim, demokratik seçimle iktidara gelen Aung Sung Suu Kyi’yi devirerek iktidarı ele geçirmişti.

Ordu, Ağustos 2023’te ülkede demokratik, özgür ve adil seçimler yapılacağını da açıkladı.

Ancak istikrarı sağlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen ordunun çok partili seçimlere izin vereceğine ya da demokratik şekilde seçilmiş bir hükümete yetkiyi tamamen devredeceğine şüpheyle yaklaşılıyor.

Sürgündeki Myanmar Ulusal Birlik Hükümeti, generallerin seçimlerden bahsedecek konumda olmadıklarını belirtti.

General Min Aung Hlaing yönetimi, OHAL'i geçen Ağustos ayında ilk kez uzatmış, kendisini de başbakan olarak atamıştı.

Devlet medyası, General Hlaing'in seçim sisteminin de değiştirilmesi gerektiğini söylediğini duyurdu.

Oy çokluğuna dayalı mevcut sistemde Aung Sung Suu Kyi’nin Demokrasi için Ulusal Birlik (NLD) Partisi 2020 seçimlerinde açık ara zafer kazanmıştı.

Ordu NLD’nin oyların yüzde 83’ünü kazandığı seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüş, ardından da darbeyle yönetime el koymuştu.

Uluslararası gözlemciler ise seçimlerin özgür ve adil olduğunu belirtmişti.

Suu Kyi ev hapsine alınmıştı

Darbenin ardından Suu Kyi ve partisinden bazı bakanlar tutuklanmıştı. Suu Kyi Haziran ayında ev hapsine alınmıştı.

Ordunun yönetimden elini çekmesini isteyen milyonlarca kişi protesto gösterileri düzenlemiş, ordu protestoları sert bir şekilde bastırmıştı.

İnsan hakları grupları, güvenlik güçlerinin protestolarda çıkan çatışmalarda 2 bin 100 kişiyi öldürdüğünü öne sürüyor.

Ordunun binlerce muhalifi de tutukladığı belirtiliyor.

Myanmar ordusu geçen hafta "terör faaliyetlerinde bulunmakla" suçlanan dört demokrasi aktivistini idam etmişti.

Eski milletvekili Phyo Zeya Thaw, yazar Ko Jimmy, Hla Myo Aung ve Aung Thura Zaw’un idamları uluslararası toplum tarafından kınanmıştı.