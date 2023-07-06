Lukaşenko: Wagner lideri Prigojin Belarus'ta değil Rusya'da

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko

6 Temmuz 2023, 12:15 +03 Güncelleme 49 dakika önce

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in halen Rusya'da olduğunu söyledi. Yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lukaşenko, "Prigozhin halen St. Petersburg'da. Belarus topraklarında değil" dedi ancak ayrıntı vermedi.

Lukaşenko, Wagner'in bazı savaşçılarının ülkesinde konuşlanması teklifinin hala geçerli olduğunu söyledi.

Belarus lideri, bunun ülkesi için bir risk olarak görmediğini, Wagner'in bir gün ülkesinde de isyan başlatacağını düşünmediğini belirtti.

Wagner savaşçılarının Belarus'ta konuşlanması önerisi, bu ülkenin NATO üyesi komşuları Polonya, Litvanya ve Letıonya'yı endişelendirmişti.

Wagner'in Rusya'da 24 Haziran'daki silahlı isyanının ardından, Prigojin birkaç gün kamuoyunda görülmemişti.

Lukaşenko daha sonra Prigojin'in Belarus'ta olduğunu açıklamıştı.

Ancak Prigojin'in uçağının sık sık St. Petersburg ve Moskova arasında seferler yaptığı belirlenmiş, Wagner liderinin uçakta olup olmadığı ise tespit edilememişti.

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Wagner lideri Yevgeni Prigojin

Wagner savaşçıları isyan sırasında Moskova'ya 200 kilometre yaklaşmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin paralı asker grubunu "ihanetle" suçlamıştı.

Wagner'in isyanı, Lukaşanko'nun arabuluculuğunda yapılan görüşmelerin sonucu varılan anlaşmayla son bulmuştu.

Anlaşma, Prigojin'e yönelik suçlamaların düşürülmesini ve Wagner liderinin Belarus'ta yaşamasına izin verilmesini öngörüyordu.

Wagner savaşçılarına da Rus ordusuna katılma, Rusya'da evlerine dönme ya da Belarus'a gitme seçenekleri verilmişti.

Lukaşenko, 1994'ten beri Belarus'u yönetiyor.