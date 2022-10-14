İtalya’da yeni yönetim şekilleniyor: ‘Homofobik ve Putin yanlısı başkana hayır’ protestosu

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16 dakika önce

Övgü Pınar | Roma

İtalya’da 25 Eylül’de yapılan genel seçimleri kazanan aşırı sağcı partiler, parlamentonun her iki kanadına da tartışmalı isimleri başkan seçti.

Faşizm sempatisi nedeniyle tepki çeken Ignazio Benito La Russa dün Senato başkanlığına getirilirken bugün de Temsilciler Meclisi başkanlığına Rusya yanlısı ve LGBT hakları karşıtı görüşleriyle tanınan Lorenzo Fontana seçildi.

Aşırı sağcı Lig partisinin önde gelen isimlerinden olan 42 yaşındaki Lorenzo Fontana, 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi’nde bugün yapılan oylamada 222 oy aldı.

Oylama öncesi, merkez soldaki Demokratik Parti’den milletvekilleri Temsilciler Meclisi’nde ‘’Homofobik ve Putin yanlısı bir başkana hayır’’ yazılı bir pankart açtı.

Fontana, 2014’te Kırım’ı ilhak etmesi üzerine Rusya’ya karşı alınan yaptırım kararlarını, Lig lideri Matteo Salvini ile birlikte Avrupa Parlamentosu’nda ‘’Rusya’ya yaptırımlara hayır’’ yazılı tişört giyerek protesto etmişti.

Fontana Putin yönetiminin yanı sıra Yunanistan’da daha sonra ‘suç örgütü’ ilan edilen neo-Nazi partisi Altın Şafak’a da destek veriyordu.

Geçmişteki beyanatları arasında kendisi gibi ‘’kimlikçi bir toplum modeline inananlar için’’ Putin Rusya’sının bir referans noktası olduğu şeklindeki sözleri de yer alıyor.

Aşırı muhafazakâr bir Katolik olarak tanımlanan Fontana kürtaja karşı çıkıyor, eşcinsel evlilikleri ve göçle İtalya halkının ve geleneklerinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını iddia ediyor.

Bir LGBT lobisinden söz eden siyasetçi ‘’Doğal aile saldırı altında. Bize hükmetmek ve halkımızı yok etmek istiyorlar,’’ şeklindeki açıklamasıyla da hatırlanıyor.

Lorenzo Fontana ayrıca, Avrupa aşırı sağındaki eğilimlerle uyumlu biçimde göçü bir ‘işgal’ olarak tanımlayan, İslam’ı terörle ilişkilendiren bir isim.

Fontana, Muhafazakâr Katolik kesimin yıldönümüne özel önem verdiği 1571 İnebahtı Muharebesi’ni de anmayı seviyor.

Osmanlı ve Haçlı donanmaları arasındaki muharebenin 7 Ekim’deki yıldönümünde sosyal medyada şu mesajı paylaştı:

‘’Kimliğiyle gurur duyan Hıristiyan Avrupa, bugün olağanüstü bir zafer elde etmişti.’’

25 Eylül’de yapılan erken genel seçimleri, İtalya’nın Kardeşleri, Lig ve Haydi İtalya partilerinden oluşan sağ ittifak kazanmıştı.

Seçimlerden en büyük parti olarak çıkan aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri lideri Giorgia Meloni’nin gelecek haftalarda başbakan olması bekleniyor.

Parlamentonun iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi’nde dün ve bugün yapılan başkan seçimlerinin ardından hükümet kurma görüşmelerinin gelecek haftadan itibaren resmen başlaması planlanıyor.

Seçime birlikte giren sağ ittifaktaki partiler hükümet kurmayı başarırsa Giorgia Meloni ülkenin ilk kadın başbakanı unvanını alacak.