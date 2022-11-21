İran'da Kürt nüfusun yoğun yaşadığı Mahabad'da çatışmalar: 'En az 11 gösterici öldürüldü'

Kaynak, BBC Farsça Fotoğraf altı yazısı, Mahabad'da güvenlik güçlerinin işgaline karşı direnişten paylaşılan bir görüntü

59 dakika önce

İran'ın kuzeydoğusunda, Kürt nüfusunun yoğun olduğu M﻿ahabad kentinde protestoların giderek yoğunlaştığı ve eylemciler ile şehre gönderilen güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.

İ﻿ran'da eylemlerin dokuzuncu haftasında insan hakları kuruluşları, güvenlik güçlerinin protestocular üzerindeki baskısını arttığını ve son 24 saat içinde ülkenin kuzeydoğusunda dört hükümet karşıtı protestocunun öldürüldüğünü belirtiyor.

Mahabad'ın İran parlamentosundaki temsilcisi Jalal Mahmudzadeh, son üç haftada Mahabad'da en az 11 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Çatışmaların büyük kısmının Mahabad kentinde yaşandığı aktarılıyor.

B﻿BC Farsça Servisi'nin elde ettiği görüntülerde, zırhlı araçların kente sıra halinde giriş yaptığı görülüyor.

K﻿ürt nüfusun yoğun yaşadığı kentte, polisin yerine özel güvenlik birimlerinin kontrolü aldığı da kaydediliyor.

22 yaşındaki Kürt kökenli Mahsa Amini'nin Eylül ayında başörtüsünü düzgün takmadığı için ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitirmesi ülkede büyük çaplı protesto gösterilerine yol açmıştı.

Bu çatışmalar ülkede Kürt halkın yaşadığı bölgelerde yeniden yoğunlaştı.

S﻿osyal medyada paylaşılan görüntülere göre Mahabad'daki protestoları kontrol altına almak için dün ağır silahlı güvenlik yetkilileri ve askerlerin bulunduğu askeri araç konvoyları getirildi.

İnsan hakları ihlallerini takip eden kuruluşlar, son 24 saatte Mahabad kentinde "kanlı baskın" yapıldığı konusunda defalarca kez uyarıda bulundu.

Norveç merkezli Hengaw adlı insan hakları grubu, Mahabad'da protestoları bastırmak için Devrim Muhafızları üyelerinin getirildiğini belirtti.

Hengaw yöneticisi Arslan Yarahamdi, şehirdeki atmosferi "savaş alanına" benzetti.

Reuters'a göre İran devlet medyası tarafından yapılan bir açıklamada Devrim Muhafızları, bölgedeki "ayrılıkçı terörist gruplara" karşı kuzeybatı Kürt bölgesindeki güçlerini "güçlendirdiklerini" doğruladı.

Kaynak, UGC Fotoğraf altı yazısı, Mahabad'da protestocular barikat kurdu

2﻿0 Kasım akşamı başlayan çatışmalar

Pazar akşamüstü saatlerinde çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler sokaklarda protestocuların başlattığı kitlesel oturma eylemini gösteriyor.

BBC Farsça servisine göre bu görüntülerden birinde sokaklarda devrim marşı çalıyordu.

A﻿ncak hava karardığında Mahabad'dan gönderilen videolarda ağır çatışmaların yaşandığı anlaşılıyor.

B﻿BC'ye konuşan bir görgü tanığı silah seslerinin yerel saat ile 21:00'de yoğunlaştığını söyledi.

B﻿ir başka güvenilir kaynak ise bazı mahallelerde sokaklardaki eylemlerin gece yarısına kadar devam ettiğini ve o sokaklardan geçmenin mümkün olmadığını belirtti.

M﻿ahabad'da internetin kesildiği bildirildi.

Kaynak, UGC Fotoğraf altı yazısı, D﻿ün Mahabad'daki güvenlik güçleri helikopterleri

B﻿BC Farsça servisine göre çatışmalar Pazar gece boyunca devam etti ve kentteki bir polis karakolu eylemciler tarafından kuşatıldı.

İnsan hakları örgütleri kentte çok sayıda kişinin yaralandığını, öldüğünü ve tutuklandığını bildirdi.