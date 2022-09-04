Ukrayna lideri Zelenski: Rusya Avrupalılar'ın normal yaşamını yok etmek istiyor

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21 dakika önce

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski, Rusya'nın her bir Avrupa vatandaşının normal yaşamını yok etmek istediğini söyledi.

Zelenski "Henüz füzelerle saldıramayacakları yerlere yoksulluk ve siyasi kaosla saldırıyorlar" dedi.

Ukrayna lideri Rusya'nın Avrupa'ya gaz taşıyan başlıca boru hatttını açmayacağını açıklamasından saatler sonra konuştu.

Avrupa, Rusya'yı Ukrayna'daki savaş sürerken, doğalgaz tedarikiyle şantaj yapmakla suçluyo. Moskova ise bu suçlamayı reddediyor.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana, enerji fiyatları yükseldi ve daha da artabilir.

AB' ülkelerinde hanelerin bu kış aylarında ısınma masraflarını karşılamayacağı korkuları var.

Doğalgaz tedariği sorunundan en kötü etkilenen ülkelerden Almanya'da 65 milyar euroluk bir yardım paketi açıklandı.

Başbakan Olaf Scholtz, Rusya'nın artık güvenilir bir enerji ortağı olmadığını söyledi.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattının ucu açık bir şekilde kapalı kalacağını açıklamıştı.

Almanya'ya giden boru hattı Gazprom'un bakım çalışmaları gerekçesiyle üç gün kapalı kalmış, sonra da açılması planlanmıştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sorunun "maaself sürpriz olmadığını" söyledi.

Michel Gazprom'un duyurusu sonrası paylaştığı Twitter mesajında "Gazın silah olarak kullanılması AB'nin kararlılığını değiştirmeyecek. Enerji bağımsızlığı yolunda hızlanacağız. Görevimiz vatandaşlarımızı korumak ve Ukrayna'nın özgürlüğüne yardımcı olmak" dedi.

Moskova ise, enerji tedarikini Ukrayna'ya destek veren Batılı ülkelere karşı ekonomik bir silah olarak kullandığı iddialarını reddediyor.

Rusya, ambargoların Kuzey Akım 1 boru hattının bakımını engellediğini söylüyor. AB ise bunun bir bahane olduğu görüşünde.

Kaynak, Reuters

Gazprom'un açıklaması, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya destek olmak için Rus petrolüne tavan fiyat belirlenmesi konusunda uzlaşıldığını duyurmasından kısa süre sonra geldi.

G7 ülkeler İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya İtalya ve Japonya'dan oluşuyor.

St Petersburg yakınlarındaki Rus kıyılarından başlayan ve kuzeydoğu Almanya'ya giden boru hattı günne 170 milyon metreküp doğalgaz taşıyabiliyor.

Ukrayna'nın işgalinden sonra Kuzey Akım 1 hattı, bir kez daha kapatılmıştı.

Temmuz ayında Gazprom, tedariki 10 gün boyunca tamamen kesmiş ve "bakım arası" verildiğini söylemişti. Gaz akışı 10 gün sonra devam etti ancak miktar önemli ölçüde azaldı.