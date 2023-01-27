ABD: IŞİD'in üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani Somali'de öldürüldü

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin

15 dakika önce

ABD, Somali'de düzenlenen operasyonda IŞİD'in üst düzey isimlerinden Bilal el-Sudani'nin 10 militanla birlikte öldürüldüğünü açıkladı.

Amerikalı yetkililer, özel kuvvetlerin Somali'nin kuzeyinde dağlık alanda bir mağarada olduğu tespit edilen Bilal el-Sudani'yi yakalamak için operasyon düzenlediğini, el-Sudani ve diğer militanların çıkan çatışmada öldürüldüklerini söyledi.

Bilal el-Sudani'nin, IŞİD'in Afrika'da ve diğer bölgelerde yayılmasında ve faaliyetlerinin finansmanında önemli rol oynadığı iddia ediliyor.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Amerikalı yetkili, el-Sudani'nin 10 yıl önce Eş-Şebab örgütünden IŞİD'e katıldığını, daha önce Eş-Şebab için savaşçı bulup eğittiğini söyledi.

Aynı yetkiliye göre el-Sudani, IŞİD'in Afganistan'daki Horasan kolunun faaliyetlerini de finanse ediyordu.

ABD Hazine Bakanlığı, el-Sudani'yi 2012'de yaptırım listesine almıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "başarılı bir terörle mücadele operasyonuna" imza attıklarını söyledi.

Austin, operasyonda hiçbir sivilin zarar görmediğine dikkat çekti.

Uzmanlara göre, ABD'nin, öldürülmesi ya da yakalanması için çok daha az riskli olan İHA'ları kullanmayıp özel kuvvetlerini bölgeye gönderilmesi, Bilal el-Sudani'nin IŞİD için ne kadar önemli bir isim olduğunu gösteriyor.

ABD yetkilileri, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), planlanması aylarca süren operasyonu geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunduğunu, Biden'ın da hafta başında operasyona onay verdiğini söyledi.