Ronaldo, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a transfer oldu

Kaynak, Al Nassr

41 dakika önce

Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımına transfer oldu.

Ronaldo, Al Nassr ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Al Nassr tarafından sosyal medyada Ronaldo’nun kulüp formasını tuttuğu bir fotoğraf paylaşıldı.

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyerken verdiği bir röportajda kulübünü eleştiren Ronaldo’nun sözleşmesi feshedilmişti.

Yıldız futbolcunun Suudi Arabistan takımından yılda yaklaşık 200 milyon euro maaş alacağı bildirildi. Bu, futbol tarihinde bir rekor.

37 yaşındaki futbolcu, başka bir ülkede yeni bir futbol ligini tecrübe etmeye sabırsızlandığını söyledi.

Avrupa futbolunda tüm başarıları elde ettiği için kendisini şanslı hissettiğini söyleyen Ronaldo, “Tecrübelerimi şimdi Asya’da paylaşmanın vakti geldi diye düşünüyorum” dedi.

Dokuz kez Suudi Pro Ligi şampiyonu olan Al Nassr, imzayı “tarihi” olarak nitelendirdi.

Kulüp, bunun Suudi Arabistan ligine, ülkeye ve gelecek nesiller için ilham verici olacağını söyledi.

Ronaldo yaz döneminde bir diğer Suudi Arabistan takımı Al Hilal tarafından kendisine yapılan 305 milyon sterlinlik transfer teklifini, United’da mutlu olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Portekiz milli takımının da kaptanı, Kasım ayının başlarında TalkTV’den Piers Morgan’a verdiği röportajda United tarafından ihanete uğratılmış hissettiğini, takımın menajeri Erik ten Hag’a saygı duymadığını ve kulüpten zorla gönderilmeye çalışıldığını söylemişti.

346 kez formasını giydiği United’da 145 gol kaydeden Ronaldo, Ağustos 2021’de İtalya’nın Juventus takımından ayrılıp ikinci dönemi için Manchester United’a transfer olmuştu.

Ronaldo’nun United ile sözleşmesinin bitimine henüz yaklaşık yedi ay vardı. Yıldız futbolcu, United’tan haftalık 500 bin sterlin kazanıyordu. Ancak kulüple karşılıklı olarak anlaşarak takımdan ayrıldı.