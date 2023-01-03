Jeremy Renner: Avengers filminde de rol alan aktör yoğun bakımda

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7 dakika önce

Kaza nedeniyle göğüs travması geçiren Renner’ın ameliyattan çıktığı fakat durumunun hâlâ kritik olduğu açıklandı.

ABD bir haftadan uzun süredir kar fırtınasının etkisi altında.

Sadece geçen hafta sonu sekiz eyalette 60’tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Renner’ın ailesi, yardımları nedeniyle polis, itfaiye ve doktorlara teşekkür etti.

51 yaşındaki oyuncunun geçirdiği kazaya dair soruşturma da başlatıldı.

Renner daha sonra Hawkeye için çekilen TV dizisinde de rol aldı.