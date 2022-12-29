İngiliz istihbaratına göre Ukrayna savaşı istihbarat paylaşımı açısından dönüm noktası oldu

21 dakika önce

Gordon Correra | BBC Güvenlik Muhabiri

Kaynak, GCHQ Fotoğraf altı yazısı, İngiltere istihbarat servisi GCHQ Başkanı Jeremy Fleming

İngiltere Hükümet İletişim Merkezi (GCHQ) Başkanı Jeremy Fleming, Ukrayna savaşının istihbarat paylaşımı açısından bir dönüm noktası olduğunu söyledi. BBC'ye konuşan Fleming, "Ukrayna savaşında istihbaratın ön planda olduğu yeni bir çatışma türüne tanık oluyoruz" dedi. GCHQ, MI5 ile MI6'le birlikte İngiltere'nin üç istihbarat servisinden biri ve tenel görevi ülkeyi, siber saldırılara ve tehditlere karşı korumak.

ABD ve İngiltere olağan dışı bir adım atarak Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlaması öncesi Rusya'nın planlarına ilişkin istihbarat bilgilerini kamuoyuna açıklamıştı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines de istihbaratın kamuoyuna duyurulmasına yönelik bu tür hamlelerden dersler çıkarıldığını belirtti.

BBC Radyosu'nda yayımlanan Today programında konuşan GCHQ Başkanı Jeremy Fleming ise istihbaratın gizliliğini kaldırmanın "birçok açıdan oldukça zor" olduğunu, zira gizli istihbaratı elde etmek için çok çaba sarf edildiğini ama kullanılamayacaksa istihbarat toplanmanın da bir anlamı olmadığını söyledi.

Karşı tarafın anlatımını etkisiz kılmak amacıyla istihbaratın açıklanması yoluyla bu alanda kapsamlı bir değişim yaşandığını belirten Fleming, dünyanın büyük bir kısmının bu argümanı tamamen benimsemediğine işaret etti.

Today programının konuk editörlüğünü yapan Fleming, programda ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'i de ağırladı. Haines, "Gördüklerimiz konusunda halkı bilgilendirmek ve onları tartışmaya dahil etmek çok önemli" dedi.

Haines, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması öncesi hassas istihbaratın gizliliğinin kaldırılması ve yayımlanmasında önemli rol oynamıştı.

Bu alışılmadık adım, Rusya'ya karşı caydırıcı olması ve Moskova'nın savunma amaçlı hareket ettiği iddialarına karşı tasarlanmıştı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'e göre, halkı bilgilendirmek ve temel tartışma konularına dahil etmek "çok önemli".

Haines, "Bir etki yaratmayı başardık; ama şu da açık ki... Batı'daki etkimiz dünyanın diğer yerlerinde olduğundan çok daha büyük oldu" dedi. Rusya'da ise Kremlin'in ülke içindeki bilgi akışı üzerinde uyguladığı kontrol nedeniyle bu çabaların "temelde hiçbir etkisi olmadığını" söyledi.

Haines ayrıca, Rusya'nın da kendi söylemlerini desteklemek ve toplumdaki bölünmeleri şiddetlendirmek için batıdaki açık bilgi akışından faydalanmaya çalıştığını sözlerine ekledi. Bu etkiyi anlama ve nasıl karşı koyacaklarını bulmanın Batı istihbaratı için önemli bir alan olduğunu söyledi.

Rusya'nın bu konularda dünya çapında etkili bir kampanya yürüttüğünü belirten Haines, "Ana söylemlerinden biri ABD'nin bu çatışmayı kışkırttığı, NATO ve Ukrayna'nın koşulları belirlediği ve Rusya'yı tehdit ettiği ve bunun da onları bu pozisyona zorladığıdır" diye devam etti.

Fleming ayrıca "dünyanın büyük bir kısmının" Batı'nın argümanına ikna olmadığını, tartışmada sadece hükümet ya da istihbarat kurumlarının sesinin çıkmaması gerektiğini söyledi.

"Daha güvenilir olduğumuzu göstermemizi ve kanıtlamamızı sağlayan farklı ittifaklar var" dedi.