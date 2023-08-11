ABD'de bir doktorun doğum sırasında 'bebeğin kafasını koparttığı' iddia ediliyor

Kaynak, Google Maps Fotoğraf altı yazısı, Dava Güney Bölgesel Tıp Merkezi'ne karşı açıldı.

21 dakika önce

ABD’nin Georgia eyaletinde açılan bir davada, “kabus” olarak tanımlanan bir doğumda doktorun bebeğin kafasını kopardığı iddia edildi.

Erkek bebekleri ölen Jessica Ross ve Treveon Taylor çifti, Dr. Tracey St Julian’a ağır ihmal suçlamasıyla dava açtı.

Davada bazı hemşireler de olayı saklamakla suçlandı. Avukatlar, Dr. St Julian’ın doğum sırasında aşırı güç kullandığını savunuyor.

Çiftin avukatlarından Cory Lynch, müvekkillerinin ilk bebeklerinin doğumundan büyük heyecan duyduğunu söyledi ve “Maalesef hayalleri ve umutları bir kabusa dönüştü ve Güney Bölgesel Tıp Merkezi tarafından olanlar saklanmaya çalışıldı” dedi.

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Olayı adli tıp ve Clayton Bölge Polisi araştırıyor. Bebeğin 9 Temmuz’da ölmesine karşın, yetkililere ihbarın 13 Temmuz’da yapıldığı kaydedildi.

Avukatın iddiasına göre Dr. St Julian bebeği normal doğumla, “bebeğin başını çekmek” de dahil, farklı yöntemlerle dünyaya getirmeye çalıştı.

Ailenin avukatlarından kendisi de bir tıp doktoru olan Roderick Edmond, Dr. St Julian’ın “bebek üzerinde çok aşırı güç kullandığını” iddia etti.

Edmond “Doktor Julian doğum odasına girdi. Bebeği almaya çalışırken, başını ve boynunu öyle bir şiddetle çekti ki, bebeğin kafatası, yüzü ve boynundaki kemikleri kırdı” dedi.

Doğum daha sonra sezaryenle sonlandırılmak istendi.

Aile avukaı bundan sonrası için, “Rahim açıldığında ayaklar çıktı, beden çıktı ama kafa yoktu” diye konuştu.

Bebeğin omzunun doğum kanalına sıkışması sonucu, doğumun vajinal yolla yapılamadığı belirtildi.

Davada, kadın doğum uzmanı Dr. St Julian’ın daha önce çiftin istediği gibi uygun zamanda sezaryen yapmadığı iddia edildi.

'Dört gün sonra öğrendiler'

Avukat Lynch, hastane personelinin olayı saklı tutmak için aldığı önlemleri ayrıntılarıyla anlattı. Lynch, bebeğin bedeninin bir battaniyeye sarıldığını ve kafası hala yerindeymiş gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia etti.

Avukat ayrıca hastane personelinin olayı bildirmediğini de savundu.

Dava dilekçesine göre, çift neler yaşandığını dört gün sonra, bebeklerinin yakılması için ayarlamalar yaptıkları sırada öğrendi.

Hastanenin sahibi Prime Sağlık Hizmetleri “dualarımız ve düşüncelerimiz hem aileyle hem de bu trajik olaydan etkilenenlerle birlikte. Her bir hastaya şefkatli ve kaliteli bakım sunmaya bağlıyız ve bu kayıp çok üzücü” açıklaması yaptı.

Açıklamada ayrıca Dr. St Julian’ın hastane personeli olmadığı vurgulandı ve “bu talihsiz durum karşısında uygun adımların atıldığı” vurgulandı.

Davada ağır ihmal, sahtecilik ve kasıtlı duygusal stres yaratma suçlamaları yöneltildi. Miktarı açıklanmayan tazminat talep edilirken, bebeğin 10 bin dolarlık cenaze masraflarının da ödenmesi istendi.