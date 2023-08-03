Uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen Sebastián Marset, uyarı gönderdikleri için polise teşekkür ettiği bir video paylaştı

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Yazan, Vanessa Buschschlüter

Unvan, BBC News

55 dakika önce

Uluslararası ölçekte aranan ve uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen Sebastián Marset, Bolivya polisinin kendisini gözaltına alma girişimi konusunda önceden uyarı gönderdiklerini öne sürdü ve polise teşekkür ettiği bir video yayınladı.

Cumartesi günü Bolivya polisi , Uruguay, Brezilya, Paraguay ve ABD'de aranan Sebastián Marset'in evine baskın düzenledi.

Ancak 32 yaşındaki Uruguaylı Marset kaçmayı başardı.

Bolivya polisi Marset'e önceden haber gönderdikleri iddiasını yalanladı ve aramaya devam ettiklerini söyledi.

2 bin 250'den fazla polis memuru Marset'i bulmak için görevlendirildi, ancak şimdiye kadar sonuç alınamadı.

Polis yetkilileri Cumartesi günü Bolivya'nın Santa Cruz kentinde Marset'i yakalamak için yeniden harekete geçti, ancak koruma personeli yetkililerden birini rehin alınce Marset, karısı ve çocuklarıyla birlikte kaçtı.

Polis o zamandan beri toplam 8 evde arama yaptı ve Marset ile şüpheli bağlantıları olan 10'dan fazla kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Aranan evler arasında lüks malikaneler de vardı

Çarşamba günü, Marset'in gözaltına alınanları temize çıkarmaya çalıştığı bir video kaydı Bolivya medyasına gönderildi.

Marset videoda, "Bu insanların hiçbirinin benimle ilgisi yok ve boş yere suçlanıyorlar" diyor ve daha sonra yakalanmaktan kurtulmasına yardım ettiği için "Felcn (Bolivya'nın Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı Özel Kuvvetleri) müdürüne" teşekkür ediyor.

Felcn'in müdürü Ismael Villca, Marset'e yardım ettiği iddiasını şiddetle yalanlıyor.

Polisin "kusursuz" bir şekilde hareket ettiğini söyleyen Villca, "30 yıllık kariyerimin bir uyuşturucu kaçakçısının yalanları ve açıklamalarıyla lekelenmesine izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Marset'i arama çalışmaları, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Güney Amerika ülkeleri tarafından yakından izleniyor.

Marset, Paraguay'dan Uruguay üzerinden Avrupa'ya kokain kaçıran PCU veya Birinci Uruguay Karteli olarak bilinen uluslararası bir uyuşturucu karteline liderlik etmekle suçlanıyor.

Ayrıca Kolombiya'da balayında öldürülen Paraguaylı suçla mücadele savcısı Marcelo Pecci'nin öldürülmesi emrini verdiğinden de şüpheleniyor.

Pecci, Paraguay tarihinde kokain kaçakçılığına ve kara para aklamaya karşı düzenlenen en büyük operasyon olan "A Ultranza Py"de önemli bir rol oynamıştı.

Savcılar, Pecci'nin intikam için öldürüldüğünü söyledi.