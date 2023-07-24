Cezayir'deki orman yangınlarında 15 kişi hayatını kaybetti

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, Cezayir'de Ağustos 2022'de de orman yangınları çıkmıştı

21 dakika önce

Cezayir İçişleri Bakanlığı'na göre bugün ülke genelinde çıkan orman yangınlarında en az 15 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi tahliye edildi.

Bakanlığa göre 16 ilde ormanları ve tarım alanlarını etkileyen 97 orman yangını çıktı.

Yetkililer, yangınları kontrol altına almak için yaklaşık 7 bin 500 itfaiyecinin çalışmalarını sürdürdüğünü söylüyor.

Cezayir'in doğusundaki dağlık Kabylie bölgesindeki yangınların şiddetli rüzgar nedeniyle sahil kasabaları Bejaia ve Jijel'deki yerleşim alanlarına sıçradığı aktarılıyor.

Bu bölgelerde 26 kişinin yaralandığı, 1500 kişinin tahliye edildiği belirtiliyor.

Sıcak hava dalgasının yaşandığı Cezayir'in kuzeyinde son günlerde hava sıcaklığı rekor kırarak 48 dereceye ulaştı.

Kuzey Afrika'nın çeşitli bölgelerinde hava sıcaklıkları, mevsim ortalamalarının yaklaşık 7 derece üzerinde.

Cezayir Meteoroloji Dairesi, ülkenin kuzeyindeki sıcaklıkların ay sonuna kadar devam edebileceğini söylüyor.

Sıcak havayla beraber ülkede elektrik tüketiminin de rekor seviyeye ulaştığı bildiriliyor.

Bu sıralarda güney Avrupa'nın birçok noktasında daha aşırı sıcaklıklar yaşanıyor.

Yunanistan'ı kasıp kavuran orman yangınları günlerdir sürüyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, Avrupa'daki sıcak hava dalgasının Ağustos ayına kadar devam edebileceğini söyledi, dünyanın birçok noktasında görülen aşırı sıcaklıkların iklim değişikliğiyle ısınan bir dünyada yeni normal olduğu konusunda uyarı yaptı.

Avrupa Birliği'nin (AB) iklim izleme servisi Copernicus'a göre Temmuz ayında kayıtlara geçen en sıcak üç gün yaşandı.

Ortalama dünya sıcaklığı 3 Temmuz'da 16,89 santigrat dereceye, 4 Temmuz'da ise ilk kez 17 dereceyi geçerek 17,04'e ulaştı.

Henüz kesinleşmemiş verilere göre sıcaklık 5 Temmuz'da da 17,05 dereceye ulaşarak yeniden rekor kırdı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre dünyada aşırı hava olayları, iklim krizine karşı daha hızlı bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini gösteriyor.