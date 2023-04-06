Millet İttifakı’nda ortak liste pazarlığında son durum ne?

Kaynak, milletittifaki.biz

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



6 Nisan 2023, 14:21 +03 Güncelleme 11 dakika önce

Millet İttifakı’nı oluşturan 6 siyasi parti, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için bir süredir yürütülen ortak liste arayışlarında sona yaklaştı. Bu çerçevede ittifak içinde yer alan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin 81 ilde CHP listelerinden seçime girmesinde uzlaşmaya yaklaşıldığı bildiriliyor.

BBC Türkçe’ye konuşan bir parti yöneticisi, “Görüşmeler devam ediyor. Henüz mutabakatla bitmiş bir çalışma değil” bilgisini paylaştı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin yapıldığını biliyorum, ittifak halinde bazı yerlerde birlikte gireceğimizi de biliyorum" dedi.

Özel, "Arkadaşlarımız bütün ittifak ortakları arasında maksimum işbirliği ve en iyi parlamento sonucu için çalışıyorlar. Görüşmelerin iyi gittiğini biliyorum ama 'Bu böyledir' demek için, bu konuda çalışan arkadaşların resmi açıklamasını beklemek lazım" diye konuştu.

Uzlaşma kesinleşirse, Millet İttifakı pusulasında sadece CHP ve İYİ Parti'nin ismi ve logosu yer alacak.

Seçim Yasası’nda ittifakla ilgili yapılan düzenleme, küçük partilerin milletvekili çıkarmalarını zorlaştırdığı için, ittifak yapan siyasi partilerde de bir süredir ortak listeyle seçime girilmesi yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Bu çerçevede Millet İttifakı içinde yer alan siyasi partilerde de yoğun görüşme trafiği yürütülüyor.

İYİ Parti seçime kendi aday listeleri ile girme kararını daha önce kamuoyuna açıkladı ancak bazı yerlerde CHP ile ortak liste ile seçime girilmesi konusunda çalışmalar sürdürülüyor.

İYİ Parti, kendi listeleriyle seçime girme kararı aldığı için CHP bir süredir DEVA, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti ile görüşmeler yürütüyordu.

DEVA Partisi, bazı seçim çevrelerinde kendi isim ve logosuyla seçime girme kararından vazgeçti

Seçim takvimi uyarınca ittifak protokolünde değişikliklerin en geç yarın (7 Nisan) saat 17.00’ye kadar Yüksek Seçim Kurulu’na bildirilmesi gerektiği için görüşmeler yoğun bir biçimde sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, DEVA Partisi, bazı seçim çevrelerinde kendi isim ve logosuyla seçime girme kararından vazgeçti.

4 partinin CHP listelerinden adaylarını göstermesi konusunda da ilkesel olarak uzlaşmaya varıldı.

Ancak başta CHP’nin bu partilere ayıracağı kontenjan sayısı olmak üzere görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

Kesin uzlaşmaya varılması halinde Millet İttifakı’nın seçim pusulasında sadece CHP ve İYİ Parti’nin isim ve logosu olacak.

BBC Türkçe’ye konuşan bir parti yetkilisi, “Görüşmeler devam ediyor. Ama şu anda teyit edilmiş bir işbirliği yok. Henüz mutabakatla bitmiş bir çalışma değil” görüşünü dile getirdi.

Aynı yetkili, görüşmelerin 81 ilde ortak liste üzerinden yapıldığını belirterek, uzlaşma olması halinde 4 partinin CHP listelerinden adaylarını göstereceğini söyledi.

İYİ Parti ile ortak listeyi genişletme çabası

CHP ile İYİ Parti arasında ise ortak liste konusunda görüşmeler yürütülüyor.

Bu çerçevede, Çorum Van, Adıyaman, Aksaray, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Yozgat, Bitlis’in de aralarında olduğu 10 ilde seçime ortak listeyle girilmesi planlanıyor.

Ortak liste kararı alınan illerde, hangi parti güçlüyse, o partinin listelerinden seçime girilecek. Hangi partinin listesinde seçime girilecekse, birinci sıradan da o partinin adayı gösterilecek, ikinci sırada ise diğer partinin adayı yer alacak ve fermuar sistemiyle liste şekillenecek.

Uzlaşmaya varıldığı belirtilen illerden Çorum, Yozgat ve Bitlis’te İYİ Parti listesinden, diğer illerde CHP listesinden seçime girilmesi üzerinde duruluyor.