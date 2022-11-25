Konya Valiliği: Hayvana şiddet görüntüleriyle ilgili 2 şüpheli gözaltında

Kaynak, DHA

33 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görüntülerle ilgili şüphelilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Sosyal medyaya yansıyan videoda bir kişinin elindeki uzun bir cisimle bir köpeğe peş peşe vurduğu görülüyor.

A﻿ynı kişiye yakın mesafede üniformalı kişiler yer alıyor.

D﻿emirören Haber Ajansı Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla olaya karışan 2 işçinin gözaltına alındığını bildirdi.

V﻿alilik de 'iki şahsın' gözaltında olduğunu doğruladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi söz konusu görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır” denildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Twitter hesabı üzerinden sorumluların açığa alındığını duyurdu.

Başkan Altay, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da kaydetti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu imzasıyla paylaşılan yazıda, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı ifade edildi.

Sosyal medyaya yansıyan şiddet görüntülerinde en az altı kişinin orada olduğu görülüyor. Bu kişilerden bazılarının üniforma giydiği anlaşılıyor.

Dövülen bir köpeğin, iple çekilerek sürüklenmesi de görüntülerde yer alıyor.

2021 yılında 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda yapılan değişiklikler arasında aşağıdaki maddeler de yer alıyor:

"Maddede düzenlenen suçların birden fazla hayvana karşı aynı anda işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır.

"Maddede düzenlenen suçların veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni, hayvan koruma gönüllüsü, hayvan koruma derneği üyeleri, hayvan koruma vakfı üyeleri veya hayvanlara bakmak yahut onları korumakla görevlendirilen kişiler tarafından işlenmesi durumunda verilecek ceza yarı oranında artırılır."

S﻿osyal medyada tepki