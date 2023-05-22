Sinan Oğan seçmeni ne istiyor?
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna kısa bir süre kala hem Cumhur hem de Millet ittifakı adayları, Sinan Oğan’ın seçmenlerinin oylarının peşinde.
Oğan’ın seçmeni tercihlerini neye göre belirliyor, ilk turda oy verdikleri adaylarının kendilerine tavsiyesine uymaya hazırlar mı?
BBC Türkçe, geçtiğimiz günlerde Oğan’a oy verdiklerini söyleyen dört gençle konuştu.
Çağıl Kasapoğlu ve Osman Kaytazoğlu’nun haberi…
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