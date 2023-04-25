Mahsa Amini protestoları: Şöhretli isimleri cezalandırmak için gizli bir komite kurulduğu ortaya çıktı

Kaynak, Taraneh Alidoosti Fotoğraf altı yazısı, Taraneh Alidoosti, "Kadın, hayat, özgürlük" kelimelerinin yazdığı bu paylaşımı sonrası gözaltına alındı

52 dakika önce

BBC’nin elde ettiği belgeler, İran yönetiminin, Mahsa Amini protestolarına destek veren ünlüleri cezalandırmak için gizli bir komite kurduğunu gösterdi

22 Eylül tarihli bir belgede, söz konusu komitenin 141 ünlü ismin bulunduğu listeyi Ekonomi Bakanlığı’na gönderdiği görülüyor.

Bu, protestoların başlamasından yalnızca altı gün sonraya ait bir belge.

Komite, bakanlık yetkililerinden, bu ünlü isimlerin vergi beyanlarının kontrol etmesini istiyor.

Listede, ünlü futbolcu Ali Daeiile oyuncu Taraneh Alidoosti de yer alıyor.

Bu listede yer alan ve daha sonra eklenen çok sayıda ünlü isim, temel haklar için başlayan protestolara destek verdikleri için ekonomik yaptırımlar, seyahat yasakları ve gözaltılarla karşılaştı.

İran’da Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltına alınması ve 16 Eylül’deki ölümü sonrası ülke çapında gösteriler yapıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı’na (HRANA) göre protestolarda 529 kişi hayatını kaybetti

Dört protestocu ölüm cezasına çarptırıldıktan sonra idam edildi.

İranlı ünlü şarkıcılar, oyuncular, spor dünyasından isimler de protestolara destek veren paylaşımlar yaptı.

BBC Farsça Servisi’nin elde ettiği belgeler, ünlü isimlerin caydırılması için hükümet kurumlarının koordineli olarak hareket ettiğini gösteriyor.

Elde edilen 22 Eylül tarihli resmî belge, oluşturulan komitenin ismini “Şöhretliler Görev Timi” olarak açıklıyor.

Komitenin başkanı olarak İslami Rehberlik ve Kültür Bakanı Mohammad Mehdi Esmaili'ye işaret ediliyor.

Esmaili, Avrupa Birliği tarafından yaptırım kapsamına alınan rejim yöneticileri arasında yer alıyor.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Ünlü yönetmen Asghar Farhadi

17 Aralık’ta bir protestocunun idamını kınadığı için iki hafta gözaltına alınan oyuncu Taraneh Alidoosti’nin yanı sıra, yine sinema dünyasından Asghar Farhadi, Pegah Ahangarani, Manijeh Hekmat, Barzou Arjomand ve Shahin Samadpour de protestolara açıkça destek verdi.

Komite bu kişileri ekonomik yaptırım uygulamak için vergi beyanlarını inceleme altına aldı.

BBC Farsça Servisi’ne konuşan iki kişi, protestolara destek verdikleri için banka hesaplarının bloke edildiğini doğruladı.

‘Çok Gizli’ ibaresinin yer aldığı 26 Eylül tarihli bir başka belgeden, “Şöhretliler Görev Timi”nin isminin “Şöhretliler Komitesi” olarak değiştirildiği ve kalıcı hale dönüştürüldüğü anlaşılıyor.

1 Kasım tarihli üçüncü belgede ise Katar’daki Dünya Kupası öncesi İran futbol takımı oyuncularının olası destek gösterilerinin nasıl ele alınması gerektiği ele alınıyor.

Ünlü oyuncuların mal varlıklarının dondurulması gerektiği ifade ediliyor.

Bu belgede aynı zamanda Fatemeh Motamed-Arya isimli ünlü oyuncu hakkında, savcılığa çağrı yapılıyor ve hızlı bir soruşturma başlatılması isteniyor.