AB: Sırbistan ile Kosova arasındaki sınır geçiş sorunu çözüldü

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Avrupa Birliği, Sırbistan ve Kosova vatandaşlarının karşılıklı sınır geçişine ilişkin anlaşmazlığın çözüldüğünü açıkladı.

AB Dış İlişkiler Temsilcisi Josep Borrell, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bir anlaşmaya vardık" dedi.

Borrell, AB müzakereleri kapsamında Sırbistan'ın Kosova kimliği taşıyanlar için ülkeye giriş/çıkış belgelerini kaldırmayı kabul ettiğini, Kosova'nın ise ülkedeki Sırp kimlik sahiplerine bu belgeleri alma zorunluluğu getirmeyeceğini söyledi.

Ancak iki ülke, Kosova'nın kuzeyinde Sırp araç plakaları kullanımı konusunda henüz anlaşmaya varamadı.

2008 yılında çoğunluğu etnik Arnavut olan Kosova, Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.

Kosova'yı kendi topraklarının bir parçası olarak görmeye devam eden Sırbistan ise Kosova'yı tanımadı.

Kosova'da Arnavutların çoğunlukta olduğu hükümet ile Sırp azınlık arasındaki ilişkiler yıllardır gergin. Geçen ayın sonlarında gerginlik sivil itaatsizliğe dönüştü.

Kosova hükümeti, etnik Sırpların Kosova tarafından verilen araç plakalarını kullanmalarını ve Sırbistan üzerinden ülkeye giren kişilerin özel giriş belgeleri almalarını gerektiren yeni bir uygulama başlatmak istedi.

Bu bölgelerde yaşayan yaklaşık 50,000 kişi, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayı reddettikleri için Kosova plakalı araçları reddediyor.

Kosova'nın Sırbistan sınırındaki kuzey bölgesinde yaşayan etnik Sırpların yollara barikat kurduğu ve bazı kişilerin protesto amacıyla ateş açtığı bildirilmişti.

Kosova hükümeti yeni kuralların uygulanmasını bir ay erteledi.

Kimlik kartıyla seyahat

Borrell, Kosova Başbakanı Albin Kurti'den "garanti aldıktan" sonra yaptığı açıklamada, AB'nin kolaylaştırıcılığında yürütülen görüşmelerin kimlik belgeleri konusunda bir anlaşmaya varıldığını söyledi.

Borrell, "Kosovalı Sırplar ve diğer tüm vatandaşlar, kimlik kartlarını kullanarak Kosova ve Sırbistan arasında serbestçe seyahat edebilecekler" mesajı paylaştı.

Kosova, Balkanlar'da Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan ile sınırı olan, denize kıyısı olmayan küçük bir ülke.

Pek çok Sırp burayı kendi uluslarının doğduğu yer olarak görüyor.

Ancak Kosova'da yaşayan 1.8 milyon insanın yüzde 92'si Arnavut ve sadece yüzde 6'sı Sırp.

1990'larda Yugoslavya dağılmadan önce bu ülkenin bir eyaleti olan Kosova, ülke dağıldıktan sonra kendi özerkliğini ve bağımsızlığını istedi.

Sırbistan, bağımsızlık isteyen etnik Arnavutlara baskıyla karşılık verdi.

Bu durum 1999 yılında NATO'nun Mart ve Haziran ayları arasında Sırbistan'ı bombalamasıyla son buldu.

Sırp güçleri Kosova'dan çekildi, ancak birçok Kosovalı Arnavut ve Sırp için çatışma hiçbir zaman çözülemedi.

NATO liderliğindeki Kosova Gücü (KFor) halen 3,770 kişilik bir kuvvetle Kosova'da bulunuyor.