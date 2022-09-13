İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,6 ile 1974'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi

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18 dakika önce

Resmi verilere göre 2022'nin ikinci çeyreğinde İngiltere'de işsizlik 1974'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) işsizlik oranını yüzde 3,6 olarak açıkladı.

Ancak ücretler üzerindeki baskı devam ediyor; ücret artışları enflasyonun gerisinde seyrediyor.

Fiyat artışları ve hayat pahalılığı dikkate alındığında reel ücretler yüzde 2,8 düşüş kaydetti.

İngiltere'de enflasyon oranı yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesinde.

Ağustos ayı verilerinin ise daha da yüksek çıkması bekleniyor.

İşsizlik oranındaki düşüşe rağmen, istihdam oranı ve açık iş ilanları son verilerde biraz düşüş gösteriyor.

İşe alım alanında faaliyet gösteren Reed şirketinin yöneticisi James Reed, pandemi sonrasında başlayan istihdam artışının artık sona erebileceğini belirtiyor ve ekliyor:

"Açık iş ilanlarının sayısı hala yüksek, işsizlik oranı bu yüzden düşüyor.

"Ama sorun bundan sonra ne olacağı? İş ilanları azalacak mı? Bu sorular yanıt bekliyor.

"Ama hala oldukça fazla iş ilanı var ve birçok işveren işe alımlarda sorun yaşıyor."

Açık iş ilanlarının sayısı Haziran-Ağustos arasında 34 bin azalarak son iki yılın en büyük düşüşünü yaşadı.

Ancak toplam istihdam açığı hala yüksek seyrediyor.