İngiltere’de Hong Konglu protestoculara saldıranlar arasında ‘Çin Başkonsolosu da vardı’
Yvette Tan ve Simon Fraser | BBC News
İngiltere’de milletvekili Alicia Kearns, Pazar günü Manchester’da Hong Konglu protestoculara saldıranlar arasında Çin Başkonsolosu Zheng Şiyuan’ın da olduğunu söyledi.
Çin bu iddiaya bir yanıt vermedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı ise konsolosluk çalışanlarının yaptığı saldırıyı savundu, protestocuların konsolosluğa zorla girmesi üzerine çalışanların “gerekli önlemleri almak zorunda kaldığını” söyledi.
Fakat görüntüler bakanlığın anlatımını yalanlıyor.
Olay anında çekilen videolarda protestocuların konsolosluğa zorla girmediği, aksine konsolosluk binasına zorla sokularak dövüldüğü görülüyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, olayın ardından Çin maslahatgüzarını bakanlığa çağırdığını söyledi.
Cleverly “Büyük Britanya’da barışçıl protesto temel bir haktır ve Çin hükümeti de buna saygı göstermeli” dedi.
Bazı milletvekilleri, Çin Başkonsolosu Şiyuan’ın istenmeyen kişi ilan edilmesini talep etti.
İşçi Partili milletvekili Adrew Gwynne, “Bu olaylar Hong Kong sokaklarında gerçekleşmiş olsaydı, İngiltere hükümetinden öfkeli açıklamalar gelirdi” dedi ve ekledi:
“Fakat bu saldırı Manchester’da oldu ve Dışişleri Bakanı, Çin elçiliğine bir not gönderip sorumlularla çay içip sohbet etmek dışında bir şey yapmıyor.”