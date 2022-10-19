İngiltere’de Hong Konglu protestoculara saldıranlar arasında ‘Çin Başkonsolosu da vardı’

25 dakika önce

Milletvekili Kearns, fotoğrafta en sonra yer alan ve arkası dönük protestocuyu konsolosluk bahçesine çeken kişinin Çin Başkonsolosu olduğunu söyledi

İngiltere’de milletvekili Alicia Kearns, Pazar günü Manchester’da Hong Konglu protestoculara saldıranlar arasında Çin Başkonsolosu Zheng Şiyuan’ın da olduğunu söyledi.

Çin bu iddiaya bir yanıt vermedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı ise konsolosluk çalışanlarının yaptığı saldırıyı savundu, protestocuların konsolosluğa zorla girmesi üzerine çalışanların “gerekli önlemleri almak zorunda kaldığını” söyledi.

Cleverly “Büyük Britanya’da barışçıl protesto temel bir haktır ve Çin hükümeti de buna saygı göstermeli” dedi.

Bazı milletvekilleri, Çin Başkonsolosu Şiyuan’ın istenmeyen kişi ilan edilmesini talep etti.

“Fakat bu saldırı Manchester’da oldu ve Dışişleri Bakanı, Çin elçiliğine bir not gönderip sorumlularla çay içip sohbet etmek dışında bir şey yapmıyor.”