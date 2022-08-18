'Kedim, kalp krizi geçirirken üzerime atlayıp uyandırarak hayatımı kurtardı'

37 dakika önce

Caroline Lowbridge | BBC News

Fotoğraf altı yazısı, Billy adlı kedi uykusunda kalp krizi geçiren Sam Felstead'ın üzerine sıçrayıp miyavlamaya başladı

İngiltere'de bir kadın, kalp krizi geçirdiğinde, kedisinin kendisini uyandırarak hayatını kurtardığını söyledi.

Sam Felstead'e göre, kedisi Billy üzerine çıkıp zıplayarak miyavlamasaydı uykusunda ölebilirdi.

Felstead, kedisinin miyavlamalarıyla uyandığında sağ tarafına dönemediğini fark etti ve annesi onu hastaneye kaldırdı.

Kedi davranışları konusunda araştırmaları olan iki uzman BBC'ye, Billy'nin Felstead'in normal davranışı ya da görünüşündeki değişime tepki gösterdiğini söyledi.

'Biliyordu'

Nottingham bölgesindeki Stapleford'da yaşayan Sam Felstead, hastaneye gittiğinde doktorların "Tam zamanında geldin" dediğini anlatıyor.

"Billy normalde benim üzerime hiç çıkmaz. Ama bir şeylerin ters gittiğini anlamıştı ve beni bir türlü bırakmadı. Etrafımdaki herkesle birlikte, hayatımı ona da borçlu olduğunu düşünüyorum" diye ekliyor.

Kaynak, Sam Felstead Fotoğraf altı yazısı, Billy sahibinin aşırı terlemesine tepki gösteriyordu

Kedi davranış bilimcisi Lucy Hoile, Billy'nin sahibindeki fizyolojik değişiklikleri ya da farklılıkları fark edip huzursuz olduğunu düşünüyor.

"Sahibinin üzerine zıplayıp miyavlaması huzursuzluk belirtisi olabilir" diyen Hoile "Sam'in uyanıp tıbbi yardım almasını sağlamakla hayatını kurtardığını düşünüyorum. Ama bunu bilerek yaptığını söyleyecek kadar ileri gitmeyeceğim. Bence duruma tepki gösteriyordu" diye sürdürüyor.

'Normalde benimle hiç ilgilenmez'

Uzman Hoile, Billy'nin daha ziyade, Sam Felstead'in rahatsız olduğu için uykusunda her zamankinden daha fazla terlemesine, her zamankinden farklı hareketler yapması ya da sesler çıkarmasına, hatta kokusunun değişmesine tepki göstermiş olabileceğini düşünüyor.

Sam Felstead de "Terden sırılsıklam olmuştum, belki de bunu fark etti" diyor.

"Çok akıllıydı, canım benim. Yanımdan hiç ayrılmak istemedi. Normalde hep annemin yanında olmak ister, en çok onu sever ve sevgisini gösterir ama bana ilgi göstermez."

Kaynak, Sam Felstead Fotoğraf altı yazısı, Billy normalde Sam'den çok annesine düşkündü

Kedi davranışları konusunda eğitim görmüş hayvan davranışları uzmanı Linda Ryan da Billy'nin, uykudaki Sam Felstead'deki değişimi ilginç ya da rahatsız edici bulmuş olabileceğini söylüyor.

"Kedi huzursuz olmuş ya da ürkmüş olabilir. Sam Felstead'in bedenindeki hareketlenme ya da seğirme dikkatini çekmiş olabilir. Kedilerin davranışları, köpekler, tavşanlar gibi daha sosyal hayvanlarınkine benzemez. Daha yalnız bir doğaları var. Bir insana 'yardım' için bilerek bu tepkiyi verdiğine inanmak daha kolay olurdu ama bilerek yapması pek muhtemel değil."

Sam Felstead 8 Ağustos'ta kaldırıldığı hastaneden 11 Ağustos'ta taburcu oldu.

Felstead, kalp damarlarından birinin balonla genişletilmesi anlamına gelen bir operasyon, anjiyo plasti geçirmişti ve artık ilaç alması gerekiyordu.

"Hastaneden eve döndüğümde Billy birkaç saat yanıma yaklaşmadı. Belki hastane kokusunu yabancı buldu, bilmiyorum" diyor.