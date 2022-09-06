Hollanda'nın Harlem kenti, et reklamlarını yasaklayan ilk kent olmak üzere

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25 dakika önce

Hollanda'nın Haarlem şehri, küresel ısınmaya olumsuz etkisi nedeniyle kamusal alanlarda et yemekleri reklamını yasaklamak üzere.

Dünyada bir ilk olduğu düşünülen düzenleme uyarınca, şehirdeki et yemekleri reklamlarının 2024'ten itibaren yasaklanması planlanıyor.

GroenLinks Partisi'nin kaleme aldığı taslak, et sektöründen ve ifade özgürlüğünü kısıtladığını söyleleyenlerden eleştiri aldı.

BM'ye göre, besi hayvanları insan eliyle üretilen karbon salımlarının yüzde 14'üne neden oluyor.

GroenLinks'ten Belediye Meclisi Üyesi Ziggy Klazes "Et çevreye çok zararlı. İnsanlara bir yandan bir iklim krizi olduğunu söylerken bir yandan bunun parçası olan ürünleri almaya teşvik edemeyiz" dedi.

160 bin nüfuslu kentin yönetimi sürdürülebilir yöntemlerle üretilen etin yasağın bir parçası olup olmayacağı konusunda henüz karar vermedi.

Teklife Hristiyan Demokrat bir parti de destek verdi.

Merkezi Et Sektörü Kurumu'ndan bir sözcü "Yetkili makamlar, insanlara onlar için neyin iyi olduğunu anlatmakta ileri gidiyorlar" dedi.

Sağcı BVNL Partisi ise yasağı "girişim özgürlüğünün kabul edilemez bir ihlali" dedi ve "domuz yetiştiricileri için ölümcül olacağını" savundu.

BVNL'der Meclis Üyesi Joey Rademaker "Siyasal saiklerle reklamları yasaklamak neredeyse diktatöryel bir yöntem" dedi.

Groningen Üniversitesi'nden hukuk profesörü Herman Bröning ise, yasağın ifade özgürlüğünü ihlal edeceğini ve et toptancılarının dava açabileceğini söyledi.

Resmi istatistiklere göre Hollanda'da halkın yüzde 95'i et yiyor ve yarısından fazlası her gün tükediyor.