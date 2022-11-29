Hesapları incelenen Juventus'un başkanı Agnelli ve tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etti

29 Kasım 2022, 13:02 +03 Güncelleme bir saat önce

Övgü Pınar

Roma

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Andrea Agnelli

İtalya’da Serie A'nın öne gelen kulülerinden Juventus’un başkanı Andrea Agnelli ve tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Kulüp hakkında yürütülen mali hesaplarda sahtecilik soruşturmasının bu kararda etkili olduğu belirtiliyor. 12 yıldır kulübün başkanlığını yapan Andrea Agnelli’nin yerine Gianluca Ferrero getiriliyor.

Juventus’tan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve yönetim kurulunun yedi üyesinin istifa ettikleri duyuruldu. Genel Müdürlük görevine Maurizio Scanavino getirildi.

Juventus'un sahibi Agnelli-Elkann ailesinin yatırım şirketi Exor, bu sabah yeni başkanın belirlendiğini açıkladı. Başkanlık için Gianluca Ferrero belirlendi. Yönetim kurulu üyelerine, adaylıkların 18 Ocak 2023’teki hissedarlar toplantısından önce açıklanması bekleniyor.

Exor’un açıklamasında, "Mali müşavir, denetçi ve çeşitli şirketlerde yöneticilik yapan Ferrero'nun sağlam deneyimi ve gerekli teknik becerilerinin yanı sıra Juventus kulübüne duyduğu gerçek tutku, kendisini bu görevi yürütmek için en uygun kişi yapmaktadır" denildi.

Juventus, yaklaşık bir yıldır inceleme altında olan mali tablolarıyla ilgili sorunlar nedeniyle hissedarlar toplantısını daha önce iki kez ertelemişti.

Basındaki haberlere göre, İtalyan borsasında işlem gören şirketleri denetleyen Consob kısa süre önce Juventus'tan "mali belgeleri hazırlamasını" ve halen onay aşamasında olan taslak bilançoyu gözden geçirmesini istemişti.

Juventus hisselerinin yüzde 63,8’ü Agnelli-Elkann ailesinin yatırım şirketi Exor’a, yüzde 11,3'ü İngiliz yatırım fonu Lindsell Train'e ait, 24,9'u da İtalyan borsasında işlem görüyor.

12 yıldır Juventus’un başkanlığını yapan Andrea Agnelli’nin ve yönetim kurulunun istifa kararı bugünkü gazetelerin baş sayfalarında yer aldı.

La Gazzetta dello Sport, "sansasyonel" istifaları "Juve’de devrim" manşetiyle duyurdu.

Corriere dello Sport da manşetten verdiği haberde, Andrea Agnelli’nin "12 yıl başkanlık ve 9 lig şampiyonluğunun ardından ayrılmak zorunda kaldığını" yazdı.