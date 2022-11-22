Kolombiya hükümeti ve ELN arasındaki barış görüşmeleri 3 yıl sonra yeniden başladı

Kaynak, EPA Fotoğraf altı yazısı, K﻿olombiya hükümeti ve ELN heyetleri

43 dakika önce

Kolombiya hükümeti ile Marksist gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasındaki barış görüşmeleri 3 yıl sonra yeniden başladı.

İki tarafın heyetleri, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bir araya geldi.

G﻿örüşme sonrası yayımlanan ortak açıklamada, "tarafların tam bir siyasi ve ahlaki iradeyle diyalog sürecini başlatmakta anlaştıkları" duyuruldu.

Açıklamada ayrıca "müzakerelerin hedefinin barışı tesis etmekle somut, acil ve gerekli değişiklikler yapmak olduğu" kaydedildi, karşılıklı "kalıcı tavizler" verilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

C﻿aracas'taki ilk tur görüşmeler 20 gün sürecek.

G﻿örüşmeler daha sonra Venezuela dışındaki garantörler Küba ve Norveç'te devam edecek.

A﻿ncak Kolombiya Savunma Bakanı Ivan Velasquez, görüşmelerin, isyancılara yönelik askeri operasynların askıya alındığını anlamına gelmediğini söyledi.

E﻿LN: 1964'te radikal Katolik rahiplerin kurduğu silahlı örgüt

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Kolombiya'daki aktif son isyancı örgüt olan ELN, 1964'te radikal Katolik rahipler tarafından kuruldu.

Venezuela'da da faal ö﻿rgütün yaklaşık 2500 silahlı üyesi olduğu sanılıyor.

S﻿olcu bir ideolojik hareket olarak ortaya çıkan ELN özellikle Kolombiya-Venezuela sınırına yakın bölgelerde etkisini artırmış; silahlı saldırıların yanı sıra insan kaçırma, haraç alma ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi faaliyetlere yönelmişti.

Hükümetle ELN arasındaki görüşmeler 2016 yılında, ülkenin en büyük isyancı grubu olan Devrimci Silahlı Güçler (FARC) ile barış anlaşması imzalayan dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos tarafından başlatılmıştı.

2019'da başkent Bogota'da bir polis akademisine bombalı araçla düzenlenen ve 22 kişinin öldüğü saldırı sonrası dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque, ELN'le görüşmelerden çekilmişti.

K﻿olombiya lideri Petro eski bir gerilla

Kaynak, Reuters Fotoğraf altı yazısı, K﻿olombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro

K﻿endisi de eski bir gerilla olan Gustavo Petro M﻿ayıs ayında Kolombiya Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Gustavo Petro seçim kampanyasında, Kolombiya'da yaklaşık 60 yıldır süren iç savaşa son vermeyi vadetmişti.

P﻿etro, silah bırakıp kendisini feshederek yasal bir siyasi parti kuran ancak son dönemde barış anlaşmasının bazı hükümlerine itiraz eden FARC'la da temas kuracağını söylüyor.

Ağustos ayında göreve başlayan Kolombiya'nın ilk solcu lideri ayrıca uyuşturucu ticareti ile yasa dışı madencilik faaliyetlerine karışan suç örgütleriyle de masaya oturacağını açıklamıştı.