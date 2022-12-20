Messi'nin Dünya Kupası paylaşımı Instagram'da beğeni rekoru kırdı

Yazan, Tom Gerken

Unvan, BBC Teknoloji Muhabiri

20 Aralık 2022, 17:35 +03 Güncelleme 56 dakika önce

Kaynak, Getty Images

Lionel Messi'nin Arjantin'in Dünya Kupası zaferini kutlayan fotoğrafı ve mesajı sosyal medya platformu Instagram'da tüm zamanların en çok beğenilen paylaşımı oldu.

Arjantin'e 36 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nı getiren takımın kaptanı Messi'nin fotoğraflı paylaşımını 60 milyondan fazla kişi beğendi.

Messi fotoğraflara eşlik eden mesajında, ailesine ve "Arjantin takımına inanan herkese" teşekkür ediyor.

Arjantin Milli Takımı, Katar'da Dünya Kupası finalinde Fransa'yı normal süresi 2-2, uzatmalarda 3-3 biten maçta penaltılarla 4-2 mağlup etmişti.

Messi'nin paylaşımından önce Instagram'da en çok beğenilme rekoru, bir yumurta fotoğrafına aitti.

Kaynak, Instagram

Instagramda tüm zamanların en çok beğenilme rekoru daha önce, 56 milyonu aşan "beğen" ile görünürde hiçbir özelliği olmayan ve @world-record-egg hesabına ait bir yumurta fotoğrafıydı.

Fotoğraf, Ocak 2019'da paylaşıldığında önce ünlü kişilere karşı bir tür protesto gibiydi. Takipçilerden, o sırada Kylie Jenner'e ait olan beğenilme rekorunu kırmaları isteniyordu.

Amerikan televizyonlarının realite şovlarıyla yıldızı yükselen ve kendi adına bir giysi ve makyaj markası yaratan Jenner'ın, bebeği Stormi'yi tanıttığı 2018 yılındaki paylaşımı 18 milyon kişi tarafından beğenilmişti.

Jenner aynı zamanda Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın olmuştu. Bu sayı şu an 375 milyona kadar çıktı. Messi'nin hesabı da şu anda 403 milyon kişi tarafından izleniyor.

Fakat nasıl olmuştu da kim olduğu meçhul bir hesaptan atılan basit bir yumurta fotoğrafı Jenner'ın rekorunu kırıp en çok beğeni alan paylaşım olabilmişti?

Paylaşımı yapan @world_record_egg Instagram hesabının kime ait olduğu ve nasıl olup da bu kadar kısa bir sürede bu kadar çabuk milyonlarca beğeni aldığı konusunda epeyce spekülasyon yapıldı.

Kimileri bunun büyük bir şirket tarafından yürütülen bir reklam numarası olduğunu, takipçi satın alarak bu sayıya ulaştığını söylüyordu.

Fakat daha sonra İngiltere'den reklam şirketi yöneticisi Chris Godfrey hesabı, iki kişiyle birlikte kendisinin yönettiğini ve amaçlarının yalnızca mümkün olan en yüksek beğeniyi almak olduğunu ileri sürdü.

Fakat yumurta paylaşımı, 56 milyonu aşan etkileyici rekorunun saltanatını çok uzun sürdüremedi ve rekoru Arjantin kaptanı Lionel Messi'ye kaptırdı.

Dünya Kupası finalindan sonra Guinness Dünya Rekorlar Kitabı, bu zaferle birlikte kırılan bir dizi rekoru yayımladı.

Messi, Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait olan, en fazla Dünya Kupası maçı oynama rekorunu 26 maçla kırdı.