Kılıçdaroğlu seçim sürecinde CHP Genel Başkanlığı görevini sürdüreceğini söyledi

Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara, BBC Türkçe



7 Mart 2023, 15:46 +03 Güncelleme 16 dakika önce

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı sonrası aralarında BBC Türkçe'nin de bulunduğu bir grup parlamento muhabiriyle makamında bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Kürsüye veda ettiniz, cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde genel başkanlığı sürdürecek misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, “İyi bir çaba, iyi bir emekle sorunların tümü çözülebilir. Güven vermek gerekiyor. Toplum çok ayrıştı. Bu atmosferden çıkarmak gerekiyor. Karşılıklı güveni inşa etmek gerekiyor" dedi.

Siyaset kurumu ile vatandaş arasında güvensizlik oluştuğunu, zamanla bunun son bulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasetçinin halkına, halkın da siyasetçiye güvenmesi lazım. Etik değerleri güçlü olan bir siyaset anlayışı, ahlaki değerleri güçlü olan bir siyaset anlayışının Türkiye’ye gelmesi gerekiyor”.

Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’da yaşanan soruna ilişkin yöneltilen soruya ise “Elbette ki tartışmalar doğaldır. Tartışma olmayan bir yerde hayat olmaz. Tartışmalar olacak. Bütün mesele tartışmalardan sonra tokalaşmasını bilmektir. Sorunu çözüyorsanız, bir sorun kalmıyor” yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı dışındaki diğer siyasi partileri ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin sorulan soruya cevabı ise “Önce deprem bölgesine dördüncü kez gideceğim. Arkadaşlarım planlıyorlar. Oraya gitmek isterim" oldu.

Deprem bölgesinde çadır, su ve yer sorunlarının sürdüğünü; kadınların ve erkeklerin kendilerine özgü sorunları olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Hala koşullar çok iyi değil. Koşulların bir an önce iyileştirilmesi lazım. Onlara bakmak gerekiyor. Sonuçta depremzedelerin sorunlarının dillendirildiği bir ortam olması gerekiyor. Benim görevim de o sorunları dillendirmek" dedi.

Siyasal iktidarın görevinin bu sorunlara çözüm üretmek olduğunu ancak şu ana kadar sağlıklı bir çözümün üretildiğini görmediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çadırdan tutun müdahaleye kadar pek çok alanda sorun var. Bir eş güdüm eksikliği var, koordinasyon yok” diye konuştu.

'Deprem bölgesinde sandık güvenliği sağlanır, endişe taşımıyoruz'

CHP lideri, “Deprem bölgesinde seçimin sağlıklı gerçekleştirilebileceğine dair bir endişeniz var mı” sorusuna, “Hayır. Sandık güvenliği sağlanır orada. Her partinin temsilcisi olacak. Hayır bir endişe taşımıyoruz” yanıtını verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, “Deprem bölgesinden ayrılan 3 milyonluk bir kitle olduğundan bahsediliyor” sözlerine karşılık, “Söyleniyor, onların dönüşleri nasıl olacak? Siz nasıl basın mensubu olarak izliyorsanız biz de siyasetçi olarak izliyoruz. Dönecekler mi dönmeyecekler mi? Yüksek Seçim Kurulu nasıl bir karar alacak? Onlar oylarını nerede kullanacaklar, bakacağız. Bugünkü dijital dünyada herkesi izlemek mümkün, nerede oturuyor daha önce neredeydi izlemek mümkün” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Adaylığınız ilan edildikten sonra masadaki liderlerin dışından Cumhur İttifakı üyeleri olmak üzere tebrik telefonu aldığınız başka isim oldu mu” sorusuna, “Şimdi söylemeyim birisini atlarız olmaz” cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun, “Cumhur İttifakı üyelerinden aldınız mı tebrik telefonu?” sorusuna yanıtı ise “Hayır” oldu.

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu CHP Meclis Grubu'na veda, beş parti lideriyle İmamoğlu ve Yavaş'a teşekkür etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu daha önce grup toplantısı için geldiği Meclis'te CHP milletvekilleri ve partililer karşıladı.

Grup toplantısına eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da katıldı.

Kılıçdaroğlu, "Bu kürsüde insanlarımızın onuru, demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum. Umutluyum be dostlar, gerçekten umutluyum" dedi.

Konuşmasında, Millet İttifakı'nı oluşturan tüm partilerin genel başkanları ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür eden CHP lideri, sözlerini, "Hakkınızı helal edin dostlarım, haydi bismillah" diyerek bitirdi.