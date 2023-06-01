CHP MYK toplantısı sona erdi: Kılıçdaroğlu MYK üyelerinin istifalarını kabul etti

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Yazan, Ayşe Sayın

Unvan, Ankara



48 dakika önce

CHP’de, seçim sonrasında yapılan ilk Merkez Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. Yaklaşık 5 saat süren toplantıda, MYK üyeleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmak ve yeni yönetimini belirlemesi için istifalarını sundu. CHP’de yeni MYK’nın Cumartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısından sonra açıklanması bekleniyor.

CHP MYK Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin arkasından ilk kez Genel Merkez’de toplandı. Seçim sonuçlarının ele alındığı toplantıda, sonuçlara ilişkin sunum yapıldı.

Toplantıda, cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından, “istifa” seçeneğini gündeme getiren MYK üyelerinin, yeni yönetimini belirlemesine dönük elini rahatlatmak amacıyla bu istifalarını topluca sundu ve bu talep Kılıçdaroğlu tarafından kabul edildi.

CHP Parti Meclisi (PM) de Cumartesi günü toplanarak, hem seçim sonuçlarını değerlendirecek, hem de bundan sonraki sürece ilişkin yol haritasını belirleyecek.

CHP’nin yeni MYK’sının da PM toplantısından sonra ve büyük olasılıkla Pazar günü açıklanacağı dile getiriliyor.

CHP’nin Cumartesi günü basına kapalı olarak gerçekleştirilecek Meclis grup toplantısında da yeni grup başkanvekilleri ve TBMM Başkanlık Divanı’nda görev alacak isimler belirlenecek.

CHP MYK ve PM toplantılarında, kongre süreçlerinin de başlatılması bekleniyor. CHP kulislerinde, il ilçe kongrelerinin yaz aylarında tamamlanıp, Eylül-Ekim gibi de 38. Olağan Büyük Kurultay’ın yapılabileceği belirtiliyor.

Kaftancıoğlu ve İmamoğlu ile görüşme

Kılıçdaroğlu, MYK toplantısının öncesinde İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu’nun, MYK toplantısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de önümüzdeki saatlerde bir görüşme yapması bekleniyor.

Kılıçdaroğlu kurullarını dinleyecek

CHP’de seçim sonrası, parti yönetiminde de “değişim” talepleri yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Eski İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin ardından, 2020’deki 37. Olağan Kurultay’da Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkan adayı olan ancak kaybeden eski milletvekillerinden İlhan Cihaner de parti yönetimine karşı izlenen “yeni merkez sağ inşası” taktiğinin tutmadığı açıklamasını yaptı ve “Mücadeleye ve sorumluluk almaya hazırız” paylaşımını yaptı.

Halk TV'den Fikret Bila'ya konuşan Kılıçdaroğlu "istifa edip etmeyeceği" yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

“CHP çok köklü bir parti. CHP’de her düşünce rahatlıkla dillendirilir, tartışılır ve bu süreç sonunda partinin yetkili kuralları karar verir. Şimdi bu süreci yaşıyoruz. MYK’da, Parti Meclisi’nde incelemeler, değerlendirmeler, tartışmalar yapılacak ve hep birlikte karar vereceğiz ve kamuoyuyla paylaşacağız.”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en az yerel seçimlere kadar partisinin başında kalacağı yorumları yapılsa da, kurullarda yapılan iç değerlendirmeler ve parti tabanını tepkisine göre hesapların değişebileceği yorumları da yapılıyor.