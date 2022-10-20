Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün faiz kararını açıklayacak.
Reuters haber ajansının anketine katılan ekonomistlerin beklentisi 100 baz puan indirimle politika faizinin yüzde 12’den yüzde 11’e çekilmesi yönünde.
Anketteki medyana göre TCMB'nin 2023 yılının ikinci çeyreğinden itibaren faiz artışlarına başlaması bekleniyor.
Politika faizi olarak bilinen haftalık repo faizinin 2023 ikinci yarısından itibaren yüzde 17-18 seviyesine yükselmesi bekleniyor.
TCMB, son iki toplantısında da 100 baz puan indirim yapmıştı.
TCMB, Eylül ayında düzenlediği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekmişti.