İnsan Hakları İzleme Örgütü: Katar'ın D﻿ünya Kupası Elçisi'nin eşcinsellik yorumu zararlı ve kabul edilemez

Kaynak, Getty Images Fotoğraf altı yazısı, Zürih'teki FIFA müzesi önünde LGBT kampanya grubu All Out protesto düzenledi.

44 dakika önce

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Katar'ın Dünya Kupası Elçisi Khalid Salman'ın eşcinselliği "zihinde hasar" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. Örgütten yapılan açıklamada, Salman'ın sözlerinin "zararlı ve kabul edilemez" olduğu vurguılandı.

Eski Katar milli takımı sporcusu Salman, Alman yayın kuruluşu ZDF'ye yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan LGBTQ+ bireylerin "(ülkedeki) kuralları kabul etmeleri" gerektiğini söyledi.

Katar'da Şeriat yasalarına göre eşcinsellik, ahlaksızlık olarak görüldüğü için yasa dışı kabul ediliyor.

Eşcinselliğin "haram" olduğunu savunan Salman, bunun nedeni sorulduğunda, "Ben katı bir Müslüman değilim ama neden haram? Çünkü akla zarar veriyor" dedi.

Salı günü yayımlanacak bir belgeselin parçası olan röportaj daha sonra beraberindeki bir yetkili tarafından durduruldu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, LGBT hakları kıdemli araştırmacısı Rasha Younes "Salman'ın eşcinselliğin 'zihinde bir hasar' olduğu yönündeki önerisi zararlı ve kabul edilemez" dedi.

Younes, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katar hükümetinin bu yanlış bilgiye karşı çıkmaması, Katar'da yaşayan LGBT bireylerin yaşamları üzerinde, onlara yönelik ayrımcılık ve şiddeti körüklemekten, devlet destekli din değiştirme uygulamalarına maruz bırakılmalarını meşrulaştırmaya kadar uzanan önemli bir etkiye sahip."

Eşcinsel ilişki ve bunun teşvikinin suç sayıldığı ve para cezasından idam cezasına kadar değişen cezalarla karşılaştığı Katar'da LGBT bireylere karşı davranışlar konusunda endişeler var.

Ev sahibi ülkenin Dünya Kupası organizatörleri, maçları izlemek üzere ülkeyi ziyaret etmek isteyen herkese "kapılarının açık olduğunu" belirtmiş ve hiç kimseye ayrımcılık yapılmayacağını iddia etmişti.

'﻿Kültüre saygı' talebi

Ancak Katar 2022 İcra Kurulu Başkanı Nasser al Khater, hükümetin eşcinsellikle ilgili yasaları değiştirmeyeceğini söyledi ve ziyaretçilerden "ülkenin kültürüne saygı göstermelerini" talep etti.

20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Dünya Kupası'na ev sahipliği edecek olan Katar, insan hakları sicili ve göçmen işçilere yönelik muamelesi nedeniyle de eleştiriliyor.

FIFA ise turnuvaya katılacak ülkelere kısa bir süre önce mektup yazarak turnuvanın tartışmalı hazırlıkları yerine "artık futbola odaklanmalarını" istedi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino imzalı mektup; HRW, Uluslararası Af Örgütü ve İngiltere ve Galler'deki LGBT kampanyacıları tarafından eleştirilirken, aralarında İngiltere ve Galler'in de bulunduğu 10 Avrupa futbol federasyonu "insan haklarının evrensel olduğunu ve her yerde geçerli olduğunu" söyledi.

Ancak Güney Amerika futbol konfederasyonu Conmebol, "tartışmaları geride bırakmak gerektiğini" savundu.

'﻿Sessizliğe ve ikiyüzlülüğe son verin'

LGBT kampanya grubu All Out, Salman'ın yorumları üzerine FIFA'yı "sessizliğe ve ikiyüzlülüğe son vermeye" çağırdı.

Zürih'teki FIFA müzesi önünde LGBT kampanya grubu All Out protesto düzenledi. Grup sözcüsü, Katar'da LGBT'lere yönelik baskı ve işkence, dönüştürme terapisi gibi uygulamalara dair tanıklıklara rağmen FIFA başkanı Infantino'nun hala "Dünya Kupası'nda herkesin iyi bir karşılama göreceği" sözlerini eleştirerek, "FIFA'nın artık göz yummaması ve sorumluluk alması gerekir" dedi.

HRW, kısa bir süre önce yayımladığı raporda, Katar güvenlik güçlerinin gey, lezbiyen ve transseksüel vatandaşları tutuklamaya devam ettiğini ve bazen onları dönüşüm terapisine zorladığını belirtmişti.

Katar hükümeti raporun yanlış iddialar içerdiğini söyledi.

LGBT yardım kuruluşu Stonewall'un iletişim ve dış ilişkiler direktörü Robbie de Santos insan haklarının "göz ardı edildiğini" söyledi.